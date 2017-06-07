Легкоатлетка Ласицкене подтвердила участие в четырех турнирах, которые пройдут в России
МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене примет участие в четырех соревнованиях, которые пройдут на территории России. Об этом чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту сообщила ТАСС.
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Ласицкене примет участие в Мемориале Евстратова (16 июня), Мемориале братьев Знаменских (
«Да, я приму участие в четырех российских турнирах», — сказала она.
После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла два турнира: этап «Бриллиантовой лиги» с лучшим результатом сезона в мире (2,03) и международном турнире в Польше с результатом 2 м.
8 июня у Ласицкене запланирован старт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме, 11 июня она выступит на турнире в голландском Хенгело, 13-го — в финском Турку, а 18 июня она заявлена на этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.
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