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7 июня 2017, 14:52 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Ласицкене подтвердила участие в четырех турнирах, которые пройдут в России

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене примет участие в четырех соревнованиях, которые пройдут на территории России. Об этом чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту сообщила ТАСС.

Спортсменка примет участие в Мемориале Евстратова (16 июня) Мемориале братьев Знаменских (<nobr>1—2 июля</nobr>) Кубке России (<nobr>14—15 июля</nobr>) и чемпионате страны (<nobr>28—30 июля</nobr>) Увеличить
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Ласицкене примет участие в Мемориале Евстратова (16 июня), Мемориале братьев Знаменских (1—2 июля), Кубке России (14—15 июля) и чемпионате страны (28—30 июля).

«Да, я приму участие в четырех российских турнирах», — сказала она.

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла два турнира: этап «Бриллиантовой лиги» с лучшим результатом сезона в мире (2,03) и международном турнире в Польше с результатом 2 м.

8 июня у Ласицкене запланирован старт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме, 11 июня она выступит на турнире в голландском Хенгело, 13-го — в финском Турку, а 18 июня она заявлена на этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.
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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские легкоатлеты продолжат борьбу за возвращение им статуса спортсменов национальной команды и замены нейтрального флага на российский. Об этом на пресс-конференции в Риме заявила чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина).
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