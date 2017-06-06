Болт 28 июня в Остраве проведет свой первый европейский старт перед ЧМ в Лондоне

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Болт пробежит 100-метровку на турнире «Золотая шиповка» в чешской Остраве. Участие Болта в турнире подтвердили организаторы.

Это будет девятое и последнее выступление 30-летнего Болта на турнире в Остраве. Ямаец заявлял, что намеревается завершить выступления на международных соревнованиях после чемпионата мира-2017.