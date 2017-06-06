Болт 28 июня в Остраве проведет свой первый европейский старт перед ЧМ в Лондоне
Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский бегун Усэйн Болт 28 июня в Остраве проведет свой первый европейский старт в рамках подготовки к чемпионату мира по легкой атлетике в Лондоне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Болт пробежит 100-метровку на турнире «Золотая шиповка» в чешской Остраве. Участие Болта в турнире подтвердили организаторы.
Это будет девятое и последнее выступление 30-летнего Болта на турнире в Остраве. Ямаец заявлял, что намеревается завершить выступления на международных соревнованиях после чемпионата мира-2017.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter