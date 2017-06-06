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6 июня 2017, 17:48 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Болт 28 июня в Остраве проведет свой первый европейский старт перед ЧМ в Лондоне

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский бегун Усэйн Болт 28 июня в Остраве проведет свой первый европейский старт в рамках подготовки к чемпионату мира по легкой атлетике в Лондоне.

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский бегун <span class=error>Усэйн</span> Болт 28 июня в <span class=error>Остраве</span> проведет свой первый европейский старт в рамках подготовки к чемпионату мира по легкой атлетике в Лондоне. Увеличить
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Болт пробежит 100-метровку на турнире «Золотая шиповка» в чешской Остраве. Участие Болта в турнире подтвердили организаторы.

Это будет девятое и последнее выступление 30-летнего Болта на турнире в Остраве. Ямаец заявлял, что намеревается завершить выступления на международных соревнованиях после чемпионата мира-2017.
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