Минск впервые примет соревнования Кубка Европы в беге на 10 000 м
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшую субботу, 10 июня, Минск впервые примет соревнования лучших мастеров бега на 10 000 м, которые определят обладателя Кубка Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации легкой атлетики.
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Ожидается, что на дорожки стадиона Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике выйдут 80 спортсменов из 19 стран континента. В гости к белорусам приедут бегуны Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Турции, Украины, Франции, Чехии и Швейцарии.
Состав белорусской команды окончательно определился после официального отбора в Бресте 11 мая. Нормативы выполнили Владислав Прямов, Степан Роговцов, Сергей Платонов, Ольга Мазуренок, Светлана Куделич, Людмила Ляхович, Нина Савина, Анастасия Иванова и Татьяна Стефаненко.
Планируется, что состязания посетят представители Европейской ассоциации легкоатлетических федераций во главе с ее президентом Свеном Арне Хансеном.
Кубок Европы в беге на 10 000 м проводится регулярно начиная с 1997 года. В 2016 году в турецком Мерсине на юбилейном, 20-м по счету турнире победителем в мужском индивидуальном зачете стал итальянец Даниэле Меуччи (результат — 28 мин. 24,71 сек.), у женщин лучшей была турецкая бегунья Эсма Айдемир (33 мин. 33,38 сек.). В командном зачете выиграли сборные Италии (мужчины) и Великобритании (женщины).
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