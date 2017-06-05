Две легкоатлетки из Беларуси завершили выступления, провалив допинг-тесты

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«Месяц назад стало известно, что две наши бегуньи, участницы Олимпийских игр, написали заявления о выходе из национальной команды. Причины указаны бытовые, но, по информации «ПБ», обе провалили допинг-тест. Причём у одной из них это третья положительная проба!

Чтобы не позорить БФЛА и оградить спортсменок от неприятных разбирательств и вероятных дисквалификаций (одна из них должна быть отлучена от спорта пожизненно), им было предложено уйти самим тихо и мирно. Такая процедура прописана в антидопинговых правилах, и ею уже пользовались некоторые наши спортсмены для бесконфликтного ухода из спорта. В этом случае спортсмен не имеет права требовать вскрытия пробы «В». Это означает признание им вины, а взамен он получает прекращение расследования, — сообщается в материале «Прессбол».