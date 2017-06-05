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5 июня 2017, 7:46 | Летние: Легкая атлетика | АиФ Прикамье

С 7 июня пермяков начнут готовить к марафону

На лекциях желающим расскажут, как правильно тренироваться.

В Перми открывается школа здорового бега. Всем желающим помогут подготовиться к осеннему марафону, который пройдёт в нашем городе 3 сентября.

«7 июня на первой встрече в Лектории Школы здорового бега под названием “Бег и… ” мы готовим для вас лекцию, которая раскроет секреты тренировочного процесса и сочетания с бегом силовой и расслабляющей нагрузки», — сообщают организаторы.

Занятие проведут руководитель лабораторией спортивной медицины Пермского медицинского университета и инструктор Йога-студии.

Занятие пройдёт 7 июня в 19.30 в Центре городской культуры (Пушкина, 15).
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