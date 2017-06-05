С 7 июня пермяков начнут готовить к марафону

В Перми открывается школа здорового бега. Всем желающим помогут подготовиться к осеннему марафону, который пройдёт в нашем городе 3 сентября.

«7 июня на первой встрече в Лектории Школы здорового бега под названием “Бег и… ” мы готовим для вас лекцию, которая раскроет секреты тренировочного процесса и сочетания с бегом силовой и расслабляющей нагрузки», — сообщают организаторы.

Занятие проведут руководитель лабораторией спортивной медицины Пермского медицинского университета и инструктор Йога-студии.

Занятие пройдёт 7 июня в 19.30 в Центре городской культуры (Пушкина, 15).