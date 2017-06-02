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https://sport.mail.ru/news/athletics/29965084/
2 июня 2017, 22:40 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Клишина победила на турнире в Инсбруке

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина победила на турнире в австрийском Инсбруке Golden Roof Challenge. Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 6,48 метра.

Спортсменка показала результат 648 метра. Увеличить
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Второе место заняла украинка Кристина Гришутина (6,31), третье — Сара Лаггер из Австрии (6,13).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности IAAF было рассмотрено 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск получили более 10 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.
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