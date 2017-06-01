Кубок Беларуси по легкой атлетике назвал имена претендентов на медали топ-турниров

Совсем скоро Минску предстоит принять Кубок Европы в беге на 10.000 метров. Не мировой чемпионат, но турнир вполне себе престижный, и проведение его у нас (уже, между прочим, через неделю) добавляет ответственности хозяевам. Лидер и главная надежда белорусской команды — автор одной из главных сенсаций минувших Олимпийских игр Ольга Мазуренок — вышла и на кубковую дорожку. Оценить ее нынешние возможности пока не удавалось: на старт международных марафонов Оля не выходила. Кубок стал своего рода «официальным» вхождением в сезон. При этом легкость, с которой, даже явно не подключив всех резервов, Оля на круг оббежала всех соперниц по пятикилометровому забегу, укрепила надежду, что и через неделю на стадионе РЦОП по легкой атлетике Мазуренок будет в числе фаворитов. Сама спортсменка, правда, мечтает об асфальте. На шоссе Оля отправится тренироваться на следующий же день после Кубка Европы, а в мыслях держит Лондон. Год назад на трассе будущего чемпионата мира она сумела финишировать четвертой среди участниц знаменитого Лондонского марафона….

Обнаружились в Бресте и триумфаторши чемпионата мира двухлетней давности — Алина Талай и Марина Арзамасова. Для обеих минувшая Олимпиада стала разочарованием, обе, можно спорить, подсознательно жаждут реванша на чемпионате мира. Обеих до Лондона ждет важнейшее испытание на командном чемпионате Европы, где Беларусь будет бороться за сохранение места в элитной группе. И потому результаты недавнего этапа Бриллиантовой лиги в американском Юджине, где белоруски заняли последние места в своих забегах, многих болельщиков насторожили. Как оказалось, напрасно. Алина (в Бресте обнаружилась лишь на трибунах) после Игр сделала паузу, уехала в США и под руководством нового тренера Лорена Сигрейва перелопатила подготовку с прицелом не только на чемпионат мира, но и на следующую Олимпиаду. 12,97 для, по сути, лишь начавшей «разбегаться» спортсменки — результат вполне достойный. Для сравнения, в отсутствие Талай и еще одной нашей барьерной надежды Эльвиры Герман Кубок страны Кристина Гачко выиграла, преодолев 100 метров с барьерами за 13,37…



Арзамасова, к слову, также лишь начинает возвращение. Перенесенная пневмония выбила спортсменку из подготовки, и в Юджин, по словам тренера чемпиона мира Натальи Духновой, Марина ехала бороться не столько с соперницами, сколько с собой. Вызовом Духнова назвала и участие в Кубке Беларуси на 400-метровой дистанции, где Арзамасова финишировала в финале предпоследней (выиграла с большим запасом Илона Усович — 52,86). Место, заверяет тренер, в этом случае имеет куда менее важное, нежели результат, значение. В Юджине, напомним, Арзамасова на 800-метровой дистанции показала 2.02,59, почти 5 секунд уступив предсказуемо рванувшим на финише африканкам и всего около секунды — британке Линси Шарп.

А вот к кому нет и не могло быть претензий, так это к Татьяне Холодович. Эта девушка удивляла мир еще в прошлом сезоне, а нынешний начала с победы на третьем этапе Бриллиантовой лиги, отправив копье на отметку 66,30 метра. В Бресте получилось только 64,30 (ближайшая соперница отстала почти на 12 метров), но при этом на разминке копье у Тани воткнулось в непосредственной близости от 67-метровой линии. Серьезная заявка на медаль даже на чемпионате мира в Лондоне!

komashko@sb.by

Фото БФЛА.