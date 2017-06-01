Задай вопрос Сергею Шубенкову
2 июня в 15:00 мск на официальном сайте Олимпийского комитета России телеканал ОКР проведет
онлайн-видеоконференцию с чемпионом мира 2015 года, трехкратным чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергеем Шубенковым.
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У вас будет уникальная возможность задать свои вопросы спортсмену по ходу эфира.
Также вопросы можно присылать заранее (до 14:00 мск 2 июня) на адрес pressa@olympic.ru. Автор лучшего, по мнению Шубенкова, вопроса, получит памятный подарок.
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