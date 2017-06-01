Нейтралов в России стало больше

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Комиссия ИААФ постановила, что заявки Ксении Аксеновой (бег на 400 метров), Веры Ребрик (метание копья) и Веры Рудаковой (бег на 400 метров с барьерами) соответствуют всем критериям. Таким образом, в условиях дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики в международных соревнованиях в данный момент под нейтральным флагом могут стартовать 14 россиян. 43 заявки от россиян отклонены из-за отсутствия должного количества допинг-тестирований. Вчера отказ получили 28 наших спортсменов. 27 заявок до сих пор находятся на рассмотрении. В общей сложности ИААФ было рассмотрено 57 наших заявок, при этом их было подано более сотни.

У РЕБРИК ПОКА ПРОБЛЕМЫ С ШЕНГЕНОМ

Самая известная из трио вновь допущенных до соревнований спортсменок — чемпионка Европы-2012 Вера Ребрик. 28-летняя крымская спортсменка много пропустила из-за смены украинского гражданства на российское, и ей сейчас очень нужна соревновательная практика.

— Испытываю большую радость, — призналась Ребрик в интервью «СЭ». — Мы, конечно, и надеялись, что все так произойдет. В моем случае по-другому и не должно было случиться.

— У вас действительно особенный случай, ведь российское гражданство вы получили только в мае 2014-го, а до этого выступали за Украину. То есть, даже если бы какая-то система в отечественной легкой атлетике и была, вы никак не могли быть ее частью.

— Это я имела в виду.

— Когда узнали об одобрении вашей заявки?

— Буквально за полчаса до вашего звонка. Пока даже не понимаю, как будем действовать дальше. Нужно сначала прийти в себя от радостной вести, а уже потом думать о дальнейших соревновательных планах. Но главный старт, конечно, известен — это чемпионат мира в Лондоне.

— В прошлые сезоны вас преследовали различные травмы. Сейчас подготовка складывается нормально?

— Вроде как да. Будем надеяться, так все и продолжится. На данный момент мы готовимся к сезону дома, в Ялте. 16 июня выступим на «Мемориале Евстратова» в Жуковском, а дальше будем смотреть. Допуск до международных стартов мы получили, но еще не факт, что все организаторы будут рады видеть участников под нейтральным флагом. Нужно приглашение. А у меня пока на данный момент нет даже Шенгена. Ведь чтобы его открывать, нужно письмо от организаторов, так что теперь будем заниматься этим вопросом.

АКСЕНОВА ЖДАЛА РЕШЕНИЯ С АПРЕЛЯ

Чемпионка Европы и призер чемпионатов мира в беге на 400 м Ксения Аксенова (Усталова) встретила решение ИААФ в момент обострения травмы ноги. Тем не менее она рвется в бой.

— Совсем недавно позвонил наш старший тренер Иван Бузолин и обрадовал меня, — сказала в разговоре с «СЭ» Аксенова. — Сказать, что я счастлива сейчас, это не сказать ничего! У меня словно просветление наступило. Очень сложно было себя мотивировать на тренировки, не имея конкретной цели. А сейчас я буквально чувствую, как тучи рассеялись.

— Как давно вы обратились к ИААФ за индивидуальным разрешением выступать?

— Я подала свою заявку в ИААФ в апреле. Получается, на рассмотрение заявки и проверку всех фактов у ИААФ ушли полтора месяца. В принципе, конечно, я изначально надеялась, что все будет хорошо. Я уже два года нахожусь в международном пуле тестирования, до этого еще несколько лет была в национальном пуле. Никаких проблем, связанных с допингом, ни у меня, ни у тренера не было, контактов с нежелательными людьми — тоже.

— Каковы теперь ваши соревновательные планы? Они ведь наверняка будут пересмотрены в пользу международных стартов?

— К сожалению, в мае у меня обострилась старая травма ноги. Буквально завтра мы с тренером вылетаем в Москву на очередной сбор и там как минимум первую неделю посвятим реабилитации. А дальше уже вместе с менеджером будет смотреть по самочувствию. Виза у меня есть, и сейчас, думаю, одних эндорфинов хватит, чтобы нога перестала болеть. Очень хочется уже поехать на международные соревнования и бежать рядом с лучшими соперницами. Для меня сейчас важен даже не столько результат, сколько сама возможность вновь испытать эти ощущения.

— Норматив для поездки на чемпионат мира в Лондон у вас есть?

— Старший тренер мне первым делом об этом напомнил. Норматива у меня пока нет, и в этом году он довольно приличный — 52,10. Но думаю, для меня это вполне реальный результат. Ничего страшного, было бы здоровье, а норматив покорим!

— Насколько для вас принципиален тот факт, что выступать в Лондоне придется под нейтральным флагом?

— Конечно, приятнее выступать, когда ты чувствуешь за спиной поддержку своей страны. Но думаю, независимо от цвета формы и наличия флага, эта поддержка все равно у нас будет. Я буду стараться получить удовольствие от бега, от того, что у меня снова есть понятная цель. Надеюсь, болельщики почувствуют нашу искренность. А со временем, уверена, и флаг вернется на то место, где он должен быть.