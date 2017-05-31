Федюшина: Копьеметательница Ребрик выступит на трех международных стартах до ЧМ

В среду IAAF объявила, что чемпионка Европы 2012 года Ребрик получила разрешение выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. На данный момент уже 15 россиян имеют индивидуальные допуски от IAAF.

«Все те российские соревнования, которые должны были быть по плану у Веры, у нее будут. Просто добавим на радостях еще три международных и будем готовиться к чемпионату мира. Нужна практика, потому что уже длительный срок не выступали на международной арене. Просто надо выехать куда-то, понюхать воздух, посмотреть на конкурентов и просто как следует подготовиться, подойти в оптимальной форме к чемпионату мира», — сказала Федюшина по телефону.

«У Веры очень высокий уровень. К тому же она никого не боится, у нее есть свои задачи, а ее главные конкуренты — это метры. У девочки очень хорошая психика, в этом плане с ней нет проблем», — подчеркнула менеджер спортсменки.

По ее словам, пока неизвестно, на каких именно международных стартах выступит Ребрик. «Мы раньше времени не загадывали, просто ждали, когда ее “выпустят”. Буду рассылать заявки, посмотрим, что будет дальше. Половина организаторов берут (россиян) с неудовольствием, другие вообще не берут. Каждый случай сейчас индивидуален. Будем обсуждать с тренером Веры, куда должен прийтись максимальный пик. Получение разрешения было очень ожидаемым событием, но в то же время стало очень неожиданным, поэтому календарь пока находится в разработке», — рассказала Федюшина.