Стали известны имена 28 спортсменов, заявки которых были отклонены IAAF

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Лёгкая атлетика» России опубликовала список легкоатлетов, заявки которых были отклонены: Виктор Бахарев (3000 м с препятствиями), Софья Бродатская (спортивная ходьба 20 км), Юрий Чечун (марафон), Александр Ефимов (спринт), Максим Якушев (3000 м с препятствиями), Кристина Хорошева (спринт), Валерия Храмова (400 м с/б), Владимир Сухачёв (110 м с/б, 400 м с/б), Михаил Виноградов (5000 м, 10 000 м, кросс), Марина Жалыбина (ультрамарафон), Диана Адасько (тройной прыжок), Вероника Червинская (60 м с/б, 100 м с/б), Констанин Холмогоров (800 м), Михаил Кульков (полумарафон, марафон), Василий Ларкин (ультрамарафон), Дмитрий Лопин (спринт), Артём Макаренко (многоборье), Игорь Максимов (5000 м, 10 000 м), Игорь Образцов (спринт), Рушан Абдулкадеров (спринт), Елена Седова (10 000 м, полумарафон), Дмитрий Желябин (прыжок с шестом).

Ветераны: Александр Черевацкий (метания), Александр Корнажицкий (тройной прыжок), Анатолий Кругликов (ультрамарафон 100 км), Рамир Курамшин (100, 200, 400 м), Татьяна Маслова (марафон), Виктор Бобрышев (метания).

Сроки восстановления в правах ВФЛА будут обсуждаться на встрече с рабочей группой IAAF в Москве 13 июня.