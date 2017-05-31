Юлия Нестеренко планирует стать детским тренером
31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Юлия Нестеренко планирует стать детским тренером. Об этом олимпийская чемпионка сообщила журналистам перед церемонией прощания со спортивной карьерой, передает корреспондент БЕЛТА.
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«Очень волнительный для меня день. Я расстаюсь с профессиональным спортом со спокойной душой. Пришло то время, когда спортсмен во мне успокоился, и я закрываю эту дверь и открываю новую. В моих планах служить и работать на благо белорусского спорта», — отметила Юлия Нестеренко.
Она призналась, что в будущем хочет быть детским тренером. «Посещая мероприятия, когда я была спортсменом, я действительно была счастлива поделиться своими знаниями и опытом с детьми. Я бы хотела этим заниматься», — рассказала олимпийская чемпионка.
Сегодня на территории спорткомплекса «Брестский» стартовали Кубок Беларуси по легкой атлетике и чемпионат по метаниям. На открытии соревнования состоялась церемония прощания с Юлией Нестеренко. С карьерой профессионального спортсмена олимпийская чемпионка Игр-2004 в Афинах простилась, приняв участие в символическом забеге на 100 м — ее коронной дистанции. Компанию на дорожке легендарной «Белой молнии» составили начинающие брестские бегуньи.
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