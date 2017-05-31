ВФЛА: IAAF отказала в допуске 28 россиянам из-за отсутствия должного тестирования

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В среду было объявлено о допуске к международным стартам под нейтральным флагом российских легкоатлеток Ксении Аксеновой, Веры Ребрик и Веры Рудаковой, при этом заявки 28 спортсменов из России были отклонены. На сегодня отказ в участии в международных турнирах в общей сложности получили 45 российских атлетов.

«Среди этих 28 спортсменов есть ветераны, это особенно обидно, их могли бы и допустить. Недопуск связан с отсутствием должного количества допинг-тестирований. Нас (ВФЛА) беспокоит вопрос восстановления РУСАДА, мы надеемся, что организация будет восстановлена в правах и тестирование будет у нас на должном уровне», — сказал Паркин.

«Лично мне очень обидно, что отказали в допуске Михаилу Виноградову. Это ветеран и тренер, который работал за границей. Он активный участник движения за чистый спорт», — отметил собеседник ТАСС.

На вопрос, не кажется ли ему, что IAAF слишком долго рассматривает заявки российских спортсменов на допуск к международным стартам, Паркин ответил: «Мы каждую неделю надоедаем им, чтобы они ускорили процесс допуска. Движение есть, но хочется быстрее. Пока как есть».

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.