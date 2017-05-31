ВФЛА: IAAF отказала в допуске 28 россиянам из-за отсутствия должного тестирования
МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (IAAF) отказала в допуске к международным стартам 28 российским спортсменам
из-за того, что они, по ее мнению, не сдали должное количество допинг-тестов. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.
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В среду было объявлено о допуске к международным стартам под нейтральным флагом российских легкоатлеток Ксении Аксеновой, Веры Ребрик и Веры Рудаковой, при этом заявки 28 спортсменов из России были отклонены. На сегодня отказ в участии в международных турнирах в общей сложности получили 45 российских атлетов.
«Среди этих 28 спортсменов есть ветераны, это особенно обидно, их могли бы и допустить. Недопуск связан с отсутствием должного количества
«Лично мне очень обидно, что отказали в допуске Михаилу Виноградову. Это ветеран и тренер, который работал за границей. Он активный участник движения за чистый спорт», — отметил собеседник ТАСС.
На вопрос, не кажется ли ему, что IAAF слишком долго рассматривает заявки российских спортсменов на допуск к международным стартам, Паркин ответил: «Мы каждую неделю надоедаем им, чтобы они ускорили процесс допуска. Движение есть, но хочется быстрее. Пока как есть».
IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
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