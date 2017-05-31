Исинбаева приветствовала решение IAAF о допуске еще трех российских легкоатлетов

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В среду IAAF допустила чемпионку Европы — 2012 в метании копья Веру Ребрик, чемпионку Европы — 2010 в эстафете 4×400 м Ксению Аксенову и барьеристку Веру Рудакову к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее IAAF позволила соревноваться под нейтральным флагом еще нескольким российским легкоатлетам, в том числе чемпионам мира Сергею Шубенкову и Марии Ласицкене.

«Радует, что наши спортсмены начинают возвращаться на международный уровень, начинают выступать и побеждать. Например, Мария Ласицкене победила в Юджине с прекрасным результатом (2,03 м). Пользуясь случаем, хочу ее поздравить», — заявила Исинбаева.

На прошлой неделе Ласицкене победила в соревнованиях в прыжках в высоту с лучшим результатом сезона в мире на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине.