Исинбаева приветствовала решение IAAF о допуске еще трех российских легкоатлетов
МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приветствовала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустить еще трех российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом Исинбаева заявила ТАСС.
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В среду IAAF допустила чемпионку Европы — 2012 в метании копья Веру Ребрик, чемпионку Европы — 2010 в эстафете 4×400 м Ксению Аксенову и барьеристку Веру Рудакову к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее IAAF позволила соревноваться под нейтральным флагом еще нескольким российским легкоатлетам, в том числе чемпионам мира Сергею Шубенкову и Марии Ласицкене.
«Радует, что наши спортсмены начинают возвращаться на международный уровень, начинают выступать и побеждать. Например, Мария Ласицкене победила в Юджине с прекрасным результатом (2,03 м). Пользуясь случаем, хочу ее поздравить», — заявила Исинбаева.
На прошлой неделе Ласицкене победила в соревнованиях в прыжках в высоту с лучшим результатом сезона в мире на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине.
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