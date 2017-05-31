Россиянки Аксенова, Ребрик и Рудакова допущены IAAF до международных соревнований

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Аксенова выступает в беге на 400 метров, Ребрик является метательницей копья, Рудакова специализируется на беге на 400 метров с барьерами.

Ранее IAAF допустила 12 российских легкоатлетов к участию в международных стартах под нейтральным флагом — Марию Кучину (после замужества Ласицкене, прыжки в высоту), Сергея Шубенкова (бег с барьерами), Дарью Клишину (прыжки в длину), Илью Мудрова (прыжки с шестом), Ольгу Муллину (прыжки с шестом), Сергея Широбокова (спортивная ходьба), Яну Смердову (спортивная ходьба), Даниила Цыплакова (прыжки в высоту), Анжелику Сидорову (прыжки с шестом), Кристину Сивкову (спринтерский бег), Алексея Сокирского (метание молота) и Юлию Степанову (бег, информатор WADA).

Решение IAAF не является допуском к соревнованиям — окончательно вопрос участия россиянок будет решаться организаторами того или иного турнира.

В ноябре 2015 года комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала IAAF дисквалифицировать ВФЛА за нарушение антидопинговых правил и, соответственно, отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Совет IAAF последовал рекомендации и проголосовал за лишение ВФЛА членства в IAAF и отстранение российских легкоатлетов.