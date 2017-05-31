Легкоатлетки Аксенова, Ребрик и Рудакова допущены до международных соревнований

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

29-летняя Аксенова является чемпионкой Европы — 2010 в эстафете 4×400 м и серебряным призером турнира в беге на 400 метров, также на ее счету золото Универсиады-2013 в беге на 400 м. Метательница копья Рербик до 2014 года выступала за сборную Украины, в активе 28-летней спортсменки золото ЧЕ-2012. Наилучшее достижение 25-летней Рудаковой — это серебро чемпионата России 2015 года в беге на 400 м с барьерами.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности IAAF было рассмотрено 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск уже получили 14 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова. В то же время 43 заявки на допуск к международным стартам были отклонены.