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31 мая 2017, 11:26 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетки Аксенова, Ребрик и Рудакова допущены до международных соревнований

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила Ксению Аксенову, Веру Ребрик и Веру Рудакову к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

Об этом сообщается в <nobr>пресс-релизе</nobr> Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Увеличить
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29-летняя Аксенова является чемпионкой Европы — 2010 в эстафете 4×400 м и серебряным призером турнира в беге на 400 метров, также на ее счету золото Универсиады-2013 в беге на 400 м. Метательница копья Рербик до 2014 года выступала за сборную Украины, в активе 28-летней спортсменки золото ЧЕ-2012. Наилучшее достижение 25-летней Рудаковой — это серебро чемпионата России 2015 года в беге на 400 м с барьерами.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности IAAF было рассмотрено 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск уже получили 14 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова. В то же время 43 заявки на допуск к международным стартам были отклонены.
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Исинбаева приветствовала решение IAAF о допуске еще трех российских легкоатлетов

Исинбаева приветствовала решение IAAF о допуске еще трех российских легкоатлетов

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приветствовала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустить еще трех российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом Исинбаева заявила ТАСС.
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