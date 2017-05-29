Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29904629/
29 мая 2017, 14:41 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Сидорова получила визу и выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победительница летнего чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, а также прыгун с шестом Илья Мудров получили шенгенские визы и примут участие в ближайших международных стартах, Сидорова — в этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме, Мудров — в турнире в Афинах. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменов Павел Воронков.

Также на этапе выступит прыгун с шестом Илья Мудров. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сидорова получила визу, она будет выступать в Риме, — сообщил Воронков. — Также без проблем получил визу и Мудров, он уже завтра вылетает в Афины, старт — 1 июня».

Для Сидоровой этап в Риме, который пройдет 8 июня, станет первым международным стартом сезона, также спортсменка планирует выступления на этапах «Бриллиантовой лиги» в Осло (15 июня) и Стокгольме (18 июня). Мудров в январе выполнил норматив для участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Прыгунья в высоту Анна Чичерова отправится в Лозанну на слушания по своему делу в CAS

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту россиянка Анна Чичерова отправится в Лозанну на слушания по ее апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщил муж спортсменки Геннадий Черновол.
Еще 7 новостей  Все новости
29 мая

Мутко: провести матчи сборной России на всех стадионах ЧМ-2018 до турнира невозможно

Прядкин: РФПЛ на этой неделе проверит "СКА-Хабаровск" на соответствие критериям лиги

Старший офицер безопасности РФС уверен, что Кубок конфедераций пройдет без эксцессов