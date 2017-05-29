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29 мая 2017, 14:32 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Прыгунья в высоту Анна Чичерова отправится в Лозанну на слушания по своему делу в CAS

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту россиянка Анна Чичерова отправится в Лозанну на слушания по ее апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщил муж спортсменки Геннадий Черновол.

Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре 2016 года объявил о решении лишить Чичерову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине, так как в допинг-пробе легкоатлетки после перепроверки были обнаружены следы запрещенного препарата туринабола. 27 октября 2016 года спортсменка заявила, что подала апелляцию в CAS на решение МОК.

«Анна сама полетит на слушания», — сообщил муж спортсменки по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Слушания в CAS по этому делу пройдут 30—31 мая.
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