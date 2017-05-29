Прыгунья в высоту Анна Чичерова отправится в Лозанну на слушания по своему делу в CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре 2016 года объявил о решении лишить Чичерову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине, так как в допинг-пробе легкоатлетки после перепроверки были обнаружены следы запрещенного препарата туринабола. 27 октября 2016 года спортсменка заявила, что подала апелляцию в CAS на решение МОК.

«Анна сама полетит на слушания», — сообщил муж спортсменки по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».