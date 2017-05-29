Прыгунья в высоту Анна Чичерова отправится в Лозанну на слушания по своему делу в CAS
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту россиянка Анна Чичерова отправится в Лозанну на слушания по ее апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщил муж спортсменки Геннадий Черновол.
Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре 2016 года объявил о решении лишить Чичерову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине, так как в
«Анна сама полетит на слушания», — сообщил муж спортсменки по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Слушания в CAS по этому делу пройдут
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