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29 мая 2017, 13:10 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Чемпион России по спортивной ходьбе Трофимов дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский ходок Петр Трофимов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил на основании показателей биологического паспорта спортсмена. Об этом ТАСС сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

<em>МОСКВА 29 мая. /ТАСС/. </em>Российский ходок Петр Трофимов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>). Увеличить
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В понедельник ВФЛА объявила о четырехлетнем отстранении Трофимова от соревнований.

«Дело на Трофимова было заведено по показателям биологического паспорта, — сообщила Иконникова. — Учитывая, что последние полтора года ВФЛА не может заниматься рассмотрением дел по нарушению спортсменами антидопинговых правил, дело было передано в Спортивный арбитражный суд, который и вынес соответствующее решение».

Отсчет дисквалификации чемпиона России 2016 года, представляющего Чувашию, ведется с 3 ноября 2016 года. Все результаты спортсмена в период с 13 августа 2009 года по 18 мая 2013 года будут аннулированы.
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