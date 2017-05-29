Чемпион России по спортивной ходьбе Трофимов дисквалифицирован на четыре года за допинг

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В понедельник ВФЛА объявила о четырехлетнем отстранении Трофимова от соревнований.

«Дело на Трофимова было заведено по показателям биологического паспорта, — сообщила Иконникова. — Учитывая, что последние полтора года ВФЛА не может заниматься рассмотрением дел по нарушению спортсменами антидопинговых правил, дело было передано в Спортивный арбитражный суд, который и вынес соответствующее решение».

Отсчет дисквалификации чемпиона России 2016 года, представляющего Чувашию, ведется с 3 ноября 2016 года. Все результаты спортсмена в период с 13 августа 2009 года по 18 мая 2013 года будут аннулированы.