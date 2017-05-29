Легкоатлетка Ласицкене на турнире в Юджине не испытывала реваншистских настроений

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Российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала в США результат 2,03 м. Ласицкене повторила свой личный рекорд, установленный в феврале этого года на зимнем чемпионате России. Победа в Юджине стала первой для российских легкоатлетов на этапах «Бриллиантовой лиги» после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Последний раз россияне добивались подобного успеха 11 сентября 2015 года на этапе в Брюсселе, тогда победу также одержала Ласицкене с результатом 2,01 м.

«Когда я вышла вчера в сектор, то у меня не было никаких реваншистских настроений. Мол, вы нам столько всего нехорошего сделали, а я сейчас выйду и отомщу. Не хочу я всего этого. У меня было только желание радоваться своей победе», — призналась Ласицкене.

Спортсменка отметила, что ей не впервой устанавливать личные рекорды в первых стартах сезона. «Так, на турнире в Челябинске, который проходил в начале января 2014 года, мне удалось установить лучший для себя результат в помещениях. В Юджине я была в хорошей форме, что удалось реализовать в результат. Почему не стала прыгать на 2,06? Такие высоты надо брать в соревновательной борьбе, а для первого старта я посчитала достаточным и 2,03».

«Соперницы ко мне отнеслись очень доброжелательно, я выступала в комфортной соревновательной атмосфере, — заметила собеседница агентства. — В секторе развернулась настоящая спортивная борьба, трибуны всех поддерживали. Я чувствовала себя отлично и, в целом, все было хорошо. Да и местные журналисты ко мне отнеслись очень дружелюбно, я не ощущала никакого негатива с их стороны».

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ласицкене, вынужденно пропустившая в 2016 году зимний чемпионат мира и Олимпийские игры, подала индивидуальную заявку в IAAF еще в декабре. Она очень надеялась, что оперативно получит ответ и сможет выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде. Однако международная федерация удовлетворила заявку действующей чемпионки мира только в середине апреля.