Бутов: Успех Ласицкене в Юджине придаст стимул другим российским легкоатлетам
МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Успех российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене (Кучиной), ставшей первой на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, придаст стимул другим российским легкоатлетам. Такое мнение ТАСС высказал член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов.
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Российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2,03 м. Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши, третьей стала американка Вашти Каннингэм, спортсменки показали результат 1 м 95 см. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд.
«Эта победа крайне важна для самой спортсменки, потому что “Бриллиантовая лига” является соревнованием топовых атлетов. Мария, будучи сильнейшей легкоатлеткой мира, получила возможность выступить, и она ее реализовала на сто процентов. Прежде всего, это говорит о ее хорошей психологической устойчивости. Ее успех оценен и другими российскими легкоатлетами», — считает Бутов.
«Наконец-то нам удалось зажечь этот маяк, теперь все российские атлеты видят цель, у них появился стимул работать еще больше, — продолжил собеседник агентства. — Успех Марии достигался огромным трудом, потому что последние 1,5 года она тренировалась фактически в замкнутом пространстве. Благодаря упорным тренировкам спортсменка сумела сохранить тонус».
IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ласицкене подала индивидуальную заявку в IAAF в декабре прошлого года. Международная федерация удовлетворила ее в середине апреля.
Победа Ласицкене в Юджине стала первой для российских легкоатлетов на этапах «Бриллиантовой лиги» после отстранения ВФЛА. В предыдущий раз россияне добивались подобного успеха 11 сентября 2015 года на этапе в Брюсселе. Тогда победу также одержала Ласицкене с результатом 2,01 м.
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