Бутов: Успех Ласицкене в Юджине придаст стимул другим российским легкоатлетам

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2,03 м. Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши, третьей стала американка Вашти Каннингэм, спортсменки показали результат 1 м 95 см. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд.

«Эта победа крайне важна для самой спортсменки, потому что “Бриллиантовая лига” является соревнованием топовых атлетов. Мария, будучи сильнейшей легкоатлеткой мира, получила возможность выступить, и она ее реализовала на сто процентов. Прежде всего, это говорит о ее хорошей психологической устойчивости. Ее успех оценен и другими российскими легкоатлетами», — считает Бутов.

«Наконец-то нам удалось зажечь этот маяк, теперь все российские атлеты видят цель, у них появился стимул работать еще больше, — продолжил собеседник агентства. — Успех Марии достигался огромным трудом, потому что последние 1,5 года она тренировалась фактически в замкнутом пространстве. Благодаря упорным тренировкам спортсменка сумела сохранить тонус».

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ласицкене подала индивидуальную заявку в IAAF в декабре прошлого года. Международная федерация удовлетворила ее в середине апреля.

Победа Ласицкене в Юджине стала первой для российских легкоатлетов на этапах «Бриллиантовой лиги» после отстранения ВФЛА. В предыдущий раз россияне добивались подобного успеха 11 сентября 2015 года на этапе в Брюсселе. Тогда победу также одержала Ласицкене с результатом 2,01 м.