Ласицкене вернулась и победила

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В ночь с субботы на воскресенье в американском Юджине завершился второй этап самой престижной серии турниров «Бриллиантовая лига». Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене открыла свой летний сезон победой с лучшим результатом сезона в мире и личным рекордом — 2,03.

Ласицкене выступала в Юджине под новой фамилией (этой зимой наша чемпионка мира вышла замуж) и в новом имидже. Даже личный рекорд у Марии, которая полтора года вынужденно не выступала на международных соревнованиях, за это время успел обновиться. В конце февраля в Москве Ласицкене взяла 2,03. Но на открытом воздухе до сих пор так высоко Мария еще не прыгала.

У ЛАСИЦКЕНЕ НЕТ СОПЕРНИЦ

В секторе в Юджине ей противостояли все сильнейшие прыгуньи на данный момент. Чемпионки мира в помещениях двух последних циклов Вашти Каннингэм (США) и Камила Лицвинко (Польша), олимпийская чемпионка Рио Рут Бейтиа (Испания) и рекордсменка США Шанти Лоу, проводящая заключительный сезон в своей карьере. В принципе, на данный момент даже финал Олимпиады не собрал бы более представительную компанию.

Ласицкене начала турнир с высоты 1,84, очевидно, рассчитывая совершить побольше соревновательных попыток. Со всеми высотами вплоть до 1,98 она справлялась безошибочно. К этому моменту в секторе остались только трое соперниц — Каннингем, Лицвинко и Бейтиа. Интересно, кстати, что олимпийская чемпионка из Испании старше 19-летней американки ровно вдвое.

1,98 Ласицкене преодолела со второй попытки. Никто из оставшейся троицы с этой высотой больше не справился. Так наша Мария стала обладательницей лучшего результата сезона в мире, который к тому же на один сантиметр выше того прыжка, который в конце лета принес Бейтиа победу на Олимпийских играх.

Уже в ранге победительницы Ласицкене заказала высоту 2,03, и с третьей попытки взяла ее. После прыжка Мария была очень эмоциональна и, показалось, хотела даже продолжать выступления. Но в итоге приняла решение прекратить борьбу. Уже 8 июня Ласицкене выступит на очередном этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме, и там, вполне вероятно, замахнется и на еще более серьезные высоты. Из нынешней компании в секторе, явных конкурентов ей пока не видно. Даже по уровню личного рекорда, 2,03 не прыгал в карьере еще никто из действующих соперниц.

Интересно, что представители международной федерации оперативно исправили инфографику и напротив фамилии Ласицкене везде стоял белый флаг с аббревиатурой ANA, обозначающей нейтральный статус. Но так как церемоний награждений на «Бриллиантовой лиге» не предусмотрено, а выступают спортсмены в спонсорской экипировке, никакого отпечатка на ход соревнований это не наложило.

ШУБЕНКОВ НЕ ПРОБЕЖАЛ В БЫСТРОЙ КОМПАНИИ

Еще одной представительницей России в Юджине стала прыгунья в длину Дарья Клишина. Дарья заняла четвертое место и показала, в общем-то, «свой» результат — 6,70. Если проанализировать статистику ее выступлений в первом старте сезона, в прошлом году Клишина улетела на 6,73, два года назад — на 6,68. Все эти прыжки укладываются в крошечный диапазон пяти сантиметров, из чего можно сделать вывод: стабильности Клишиной не занимать.

Этой зимой Дарья уже прыгала заметно дальше — а 6,84, но даже этого не хватило для медали чемпионата Европы в помещениях, где она осталась четвертой. Впрочем, справедливости ради, компания на «Бриллиантовой лиге» ей противостояла очень серьезная. Победительница, олимпийская чемпионка американка Бриттни Риз улетела на лучший результат сезона в мире — 7,01. А в числе тех, кого Клишина обыграла, оказалась серебряный призер последнего чемпионата мира англичанка Шара Проктор.

Продолжает блестяще выступать на дистанции 110 м с барьерами олимпийский чемпион из Ямайки Омар Маклеод. В Юджине он вплотную приблизился к знаковому рубежу 13 секунд и промчался с лучшим результатом сезона в мире — 13,01. Вообще, забег получился очень быстрым, в нем были установлены четыре лучших результата на сегодняшний день. Причем замкнул эту четверку не кто-нибудь, а действующий рекордсмен мира американец Арьес Мерритт. Результата 13,13 ему на этот раз не хватило даже, чтобы попасть в первую тройку. Тем обиднее, что из-за проблем с визой не смог пробежаться в столь внушительной компании наш чемпион мира Сергей Шубенков.

Из остальных результатов, стоит отметить мировой рекорд среди юниоров на дистанции 3000 метров с препятствиями от 18-летней кенийки Селлифины Чеспол — 8.58,78. Это второй результат в истории легкой атлетики, причем установлен он был в потрясающей манере. На заключительном водном препятствии с ноги кенийки соскочила шиповка. Чеспол вынуждена была полностью остановиться, чтобы поправить обувь и не остаться босиком. Соперницы убежали далеко вперед, но на финишном круге Чеспол предприняла феноменальный длинный рывок и вырвала победу.

Двукратный олимпийский чемпион в тройном прыжке американец Кристиан Тэйлор выдал потрясающую попытку на 18,11. Это четвертый результат в истории и всего на 18 сантиметров хуже мирового рекорда легендарного Джонатана Эдвардса. После завершения соревнований Тэйлор подтвердил, что будет пытаться побить рекорд Эдвардса уже в этом сезоне.