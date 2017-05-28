Российская легкоатлетка Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги

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Чемпионка мира 2015 года, выступавшая под нейтральным флагом, в своей лучшей попытке преодолела отметку 2,03 метра. Ближайшая преследовательница, Камила Лицвинко из Польши, сумела прыгнуть на 1,95 метра, третье место досталось американке Вашти Каннингем, также взявшая высоту 1,95 метра, но уступившая польке по дополнительным показателям.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 11 апреля предоставила Ласицкене индивидуальный допуск к международным соревнованиям при условии выступления под нейтральным флагом. В ноябре 2015 года Всероссийскую федерацию легкой атлетики лишили членства в IAAF. С того момента легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под российским флагом. 6 февраля 2017-го года IAAF дисквалификация ВФЛА была оставлена в силе.