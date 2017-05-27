Тренер Шубенкова: Не надо искать теорию заговора в недопуске Сергея в США
Сергей Клевцов, тренер действующего чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, прокомментировал неучастие своего подопечного в соревнованиях в Юджине
из-за проблемами с получением американской визы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ничего экстраординарного не случилось. Да, обидно, вовремя визу сделать просто не успели, сообщили, что потребовались дополнительные проверки. Сейчас возникли проблемы с визой, возможно, в другой раз возникнут проблемы другого рода, а, может, и не возникнут. В любом случае, не нужно делать из этого теорию заговора.
Некоторые говорят: «Шубенкову не дали визу, и я знаю, почему». А я не знаю! Это желание лишний раз выдумать
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