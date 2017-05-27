Тренер Шубенкова: Не надо искать теорию заговора в недопуске Сергея в США

«Ничего экстраординарного не случилось. Да, обидно, вовремя визу сделать просто не успели, сообщили, что потребовались дополнительные проверки. Сейчас возникли проблемы с визой, возможно, в другой раз возникнут проблемы другого рода, а, может, и не возникнут. В любом случае, не нужно делать из этого теорию заговора.

Некоторые говорят: «Шубенкову не дали визу, и я знаю, почему». А я не знаю! Это желание лишний раз выдумать какие-то факты, «потереть» эту тему нам непонятно. Полоскать грязное бельё не нужно. Может быть, это даже к лучшему и не нужен был далёкий перелёт туда-сюда. Жизнь продолжается, всё в штатном режиме, мы заезжаем на базу в Новогорск. Надеюсь, дальше всё будет нормально, побежим в Риме, будем продолжать подготовку к чемпионату мира, — приводит слова Шубенкова официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.