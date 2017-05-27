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27 мая 2017, 13:23 | Летние: Легкая атлетика | «Прессбол»

Легкая атлетика. Татьяна Холодович стала первой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине

Белоруска Татьяна Холодович, рекордсменка страны в метании копья у женщин, стала победительницей 3-го этапа престижных международных соревнований по легкой атлетике «Бриллиантовая лига», который проходит в Юджине (США, Орегон).

Белоруска Татьяна <span class=error>Холодович</span> рекордсменка страны в метании копья у женщин стала победительницей 3-го этапа престижных международных соревнований по легкой атлетике Бриллиантовая лига который проходит в <span class=error>Юджине</span> (США Орегон). Увеличить
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Татьяна отправила копье на отметку 66,30 метра, тем самым не добросив лишь 4 сантиметра до собственного рекорда (66,34), который она в 2016 году установила на чемпионате Европы в Амстердаме.

Второе место заняла китаянка Шинь Лю, показавшая результат 65,21, третья — Сара Колак из Хорватии, отправившая снаряд на 64,64.

На соревнованиях в Юджине вечером 27 мая также выступят Марина Арзамасова (800 метров), и Алина Талай, которая выйдет на старт дистанции 100 метров с барьерами.

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