Легкая атлетика. Татьяна Холодович стала первой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине

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Татьяна отправила копье на отметку 66,30 метра, тем самым не добросив лишь 4 сантиметра до собственного рекорда (66,34), который она в 2016 году установила на чемпионате Европы в Амстердаме.



Второе место заняла китаянка Шинь Лю, показавшая результат 65,21, третья — Сара Колак из Хорватии, отправившая снаряд на 64,64.



На соревнованиях в Юджине вечером 27 мая также выступят Марина Арзамасова (800 метров), и Алина Талай, которая выйдет на старт дистанции 100 метров с барьерами.