Легкая атлетика. Татьяна Холодович стала первой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине
Белоруска Татьяна Холодович, рекордсменка страны в метании копья у женщин, стала победительницей 3-го этапа престижных международных соревнований по легкой атлетике «Бриллиантовая лига», который проходит в Юджине (США, Орегон).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Татьяна отправила копье на отметку 66,30 метра, тем самым не добросив лишь 4 сантиметра до собственного рекорда (66,34), который она в 2016 году установила на чемпионате Европы в Амстердаме.
Второе место заняла китаянка Шинь Лю, показавшая результат 65,21, третья — Сара Колак из Хорватии, отправившая снаряд на 64,64.
На соревнованиях в Юджине вечером 27 мая также выступят Марина Арзамасова (800 метров), и Алина Талай, которая выйдет на старт дистанции 100 метров с барьерами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter