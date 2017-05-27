Бегунья Гензебе Дибаба выиграла дистанцию 5000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

В пятницу Дибаба, обладательница мирового рекорда в беге на 5000 м в закрытом помещении, пробежала дистанцию за 14 минут 25,22 секунды. Второе место заняла кенийка Лилиан Касаит Ренгерук (14.36,80). Тройку призеров замкнула голландка Сифан Хассан (14.41,24).

В беге на 3000 м с препятствиями у женщин с результатом 8 минут 58,78 секунды первенствовала кенийка Селлифин Чептик Чеспол. Второй стала ее соотечественница Беатрис Чепкоч (9.00,70), третьей — представительница Бахрейна Рут Джебет (9.03,52).

В соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин победу одержала американка Бриттни Риз (7,01), второе место заняла ее соотечественница Тианна Бартолетта (6,83), третьей стала британка Лоррейн Юген (6,78). Россиянка Дарья Клишина, выступавшая под нейтральным флагом, была четвертой (6,70).

В еще одном соревновании дня — по метанию копья — победу одержала представительница Белоруссии Татьяна Холодович (66,30), второй в данной дисциплине стала китаянка Лю Шиин (65,21), третьей — хорватка Сара Колак (64,64).

Этап в Юджине завершится в субботу.