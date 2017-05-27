Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29886819/
27 мая 2017, 9:29 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Легкоатлетка Клишина сказала, что может продолжить карьеру и после ОИ-2020

ЮДЖИН (США), 27 мая — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила в интервью агентству «Р-Спорт», что точно выступит на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а если позволит здоровье, продолжит карьеру и дальше.

<em><span class=error>ЮДЖИН</span> (США) 27 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Андрей Симоненко. </em>Российская <span class=error>прыгунья</span> в длину Дарья <span class=error>Клишина</span> заявила в интервью агентству Р-Спорт что точно выступит на Олимпийских играх 2020 года в Токио а если позволит здоровье продолжит карьеру и дальше. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Клишина на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, будучи единственной допущенной до выступления в легкоатлетических соревнованиях представительницей России, заняла девятое место. После Игр спортсменка заявляла, что планирует выступать до Олимпиады-2020 в Токио.

«Пока я могу сказать, что в Токио я точно собираюсь прыгать. После Токио не загадываю, но если здоровье позволит, то можно будет продолжить и дальше спортивную карьеру», — сказала Клишина в интервью корреспонденту агентства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Тренер: Клишиной пришлось отменить первый старт сезона из-за проблем с визой

ЮДЖИН (США), 27 мая — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российской прыгунье в длину Дарье Клишиной пришлось отменить намеченный на 13 мая первый старт летнего сезона в Сент-Маартене из-за проблем с транзитной британской визой, сообщил агентству «Р-Спорт» тренер спортсменки Лорен Сигрейв.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота