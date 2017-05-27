Легкоатлетка Клишина сказала, что может продолжить карьеру и после ОИ-2020

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Клишина на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, будучи единственной допущенной до выступления в легкоатлетических соревнованиях представительницей России, заняла девятое место. После Игр спортсменка заявляла, что планирует выступать до Олимпиады-2020 в Токио.

«Пока я могу сказать, что в Токио я точно собираюсь прыгать. После Токио не загадываю, но если здоровье позволит, то можно будет продолжить и дальше спортивную карьеру», — сказала Клишина в интервью корреспонденту агентства.