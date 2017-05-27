Тренер: Клишиной пришлось отменить первый старт сезона из-за проблем с визой

В пятницу вечером Клишина открыла летний сезон первым стартом на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, где заняла четвертое место с результатом 6 метров 70 сантиметров.

«Клишина должна была стартовать на соревнованиях в Сент-Маартене две недели назад. Это остров, который наполовину принадлежит Нидерландам, наполовину Франции. Поскольку перелет туда был с пересадкой в Лондоне, ей нужна была британская виза, — рассказал Сигрейв. — Но мы не смогли получить ее в срок, и поэтому Дарье пришлось то выступление отменить. Так этап в Юджине стал ее первым стартом сезона».

«Но теперь у нее все визы есть, никаких проблем, в том числе и перед чемпионатом мира в Лондоне, у нее не будет», — добавил тренер.