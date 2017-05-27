Тренер: Клишиной пришлось отменить первый старт сезона из-за проблем с визой
ЮДЖИН (США), 27 мая —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российской прыгунье в длину Дарье Клишиной пришлось отменить намеченный на 13 мая первый старт летнего сезона в Сент-Маартене из-за проблем с транзитной британской визой, сообщил агентству «Р-Спорт» тренер спортсменки Лорен Сигрейв.
В пятницу вечером Клишина открыла летний сезон первым стартом на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, где заняла четвертое место с результатом 6 метров 70 сантиметров.
«Клишина должна была стартовать на соревнованиях в
«Но теперь у нее все визы есть, никаких проблем, в том числе и перед чемпионатом мира в Лондоне, у нее не будет», — добавил тренер.
Ранее на этой неделе чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не успел получить в срок американскую визу,
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