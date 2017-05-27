Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29886818/
27 мая 2017, 9:28 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Тренер: Клишиной пришлось отменить первый старт сезона из-за проблем с визой

ЮДЖИН (США), 27 мая — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российской прыгунье в длину Дарье Клишиной пришлось отменить намеченный на 13 мая первый старт летнего сезона в Сент-Маартене из-за проблем с транзитной британской визой, сообщил агентству «Р-Спорт» тренер спортсменки Лорен Сигрейв.

В пятницу вечером Клишина открыла летний сезон первым стартом на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, где заняла четвертое место с результатом 6 метров 70 сантиметров.

«Клишина должна была стартовать на соревнованиях в Сент-Маартене две недели назад. Это остров, который наполовину принадлежит Нидерландам, наполовину Франции. Поскольку перелет туда был с пересадкой в Лондоне, ей нужна была британская виза, — рассказал Сигрейв. — Но мы не смогли получить ее в срок, и поэтому Дарье пришлось то выступление отменить. Так этап в Юджине стал ее первым стартом сезона».

«Но теперь у нее все визы есть, никаких проблем, в том числе и перед чемпионатом мира в Лондоне, у нее не будет», — добавил тренер.

Ранее на этой неделе чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не успел получить в срок американскую визу, из-за чего снялся с соревнований в Юджине.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Легкоатлетка Клишина сказала, что может продолжить карьеру и после ОИ-2020

Легкоатлетка Клишина сказала, что может продолжить карьеру и после ОИ-2020

ЮДЖИН (США), 27 мая — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила в интервью агентству «Р-Спорт», что точно выступит на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а если позволит здоровье, продолжит карьеру и дальше.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота