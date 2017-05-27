Легкоатлетка Клишина: Внимание антидопинговых служб остается таким же высоким

Клишина была единственной представительницей российской легкой атлетики, выступавшей на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. В настоящее время до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом допущены 12 россиян.

«Внимание антидопинговых служб осталось тем же, что и раньше, достаточно высоким. В этом плане ничего не поменялось. Ежемесячно одна проба, иногда две. Пока ни одного месяца не пропустили. Постоянно тренируюсь во Флориде, и там ко мне как домой ходит одна и та же пара (офицеров WADA)», — рассказала Клишина в интервью корреспонденту агентства.

«Но то, что я теперь не единственная представительница России в международных соревнованиях, меня очень радует. Кто-то из своих присутствует, и сразу чувствуешь командный дух. Немножко бодрит», — добавила она.