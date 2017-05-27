Легкоатлетка Клишина: Внимание антидопинговых служб остается таким же высоким
ЮДЖИН (США), 27 мая —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Прыгунья в длину Дарья Клишина заявила в интервью «Р-Спорт», что внимание к ней со стороны антидопинговых служб остается высоким и после того, как к международным соревнованиям стали допускать других российских легкоатлетов.
Клишина была единственной представительницей российской легкой атлетики, выступавшей на Олимпиаде 2016 года в
«Внимание антидопинговых служб осталось тем же, что и раньше, достаточно высоким. В этом плане ничего не поменялось. Ежемесячно одна проба, иногда две. Пока ни одного месяца не пропустили. Постоянно тренируюсь во Флориде, и там ко мне как домой ходит одна и та же пара (офицеров WADA)», — рассказала Клишина в интервью корреспонденту агентства.
«Но то, что я теперь не единственная представительница России в международных соревнованиях, меня очень радует.
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) продолжает оставаться временно лишенной членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)
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