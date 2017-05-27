Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29886744/
27 мая 2017, 9:12 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Легкоатлетка Клишина: Внимание антидопинговых служб остается таким же высоким

ЮДЖИН (США), 27 мая — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Прыгунья в длину Дарья Клишина заявила в интервью «Р-Спорт», что внимание к ней со стороны антидопинговых служб остается высоким и после того, как к международным соревнованиям стали допускать других российских легкоатлетов.

Клишина была единственной представительницей российской легкой атлетики, выступавшей на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. В настоящее время до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом допущены 12 россиян.

«Внимание антидопинговых служб осталось тем же, что и раньше, достаточно высоким. В этом плане ничего не поменялось. Ежемесячно одна проба, иногда две. Пока ни одного месяца не пропустили. Постоянно тренируюсь во Флориде, и там ко мне как домой ходит одна и та же пара (офицеров WADA)», — рассказала Клишина в интервью корреспонденту агентства.

«Но то, что я теперь не единственная представительница России в международных соревнованиях, меня очень радует. Кто-то из своих присутствует, и сразу чувствуешь командный дух. Немножко бодрит», — добавила она.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) продолжает оставаться временно лишенной членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за последствий допингового скандала, из-за чего российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях под своим флагом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Легкоатлетка Клишина сказала, что может продолжить карьеру и после ОИ-2020

Легкоатлетка Клишина сказала, что может продолжить карьеру и после ОИ-2020

ЮДЖИН (США), 27 мая — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила в интервью агентству «Р-Спорт», что точно выступит на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а если позволит здоровье, продолжит карьеру и дальше.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота