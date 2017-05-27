Борзаковский: Легкоатлетка Клишина показала достойный результат на турнире в Юджине

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Победу с лучшим результатом сезона в мире на открытом воздухе одержала американка Бриттни Риз, прыгнувшая на 7 метров 1 см. Второе место заняла ее соотечественница Тианна Бартолетта (6,83 м), третье — Лоррейн Юджен из Великобритании (6,78 м). Лучший свой результат в сезоне Клишина показала на зимнем чемпионате Европы в Белграде в марте, где ей удался прыжок на 6 метров 84 см.

«Я считаю, что для начала сезона Даша показала неплохой результат, — заметил Борзаковский. — Турнир в Юджине традиционно считается непростым, и я рад, что Клишина справилась с такой задачей и достойно выступила. Повторюсь, это только начало сезона, и к главному его старту — чемпионату мира — эта спортсменка будет прыгать гораздо дальше. А сейчас хочется поблагодарить ее за это выступление и пожелать успеха в дальнейших стартах».

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Клишина и Анжелика Сидорова. Однако около 100 заявок россиян пока остаются нерассмотренными IAAF.