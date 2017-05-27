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27 мая 2017, 8:33 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Борзаковский: Легкоатлетка Клишина показала достойный результат на турнире в Юджине

СОЧИ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине прыгнувшая на 6 метров 70 см и занявшая четвертое место, показала достойный результат для начала сезона. Об этом сообщил ТАСС по телефону главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров.

На этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине российская прыгунья в длину выступавшая под нейтральным флагом показала результат 6 метров 70 см. Увеличить
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Победу с лучшим результатом сезона в мире на открытом воздухе одержала американка Бриттни Риз, прыгнувшая на 7 метров 1 см. Второе место заняла ее соотечественница Тианна Бартолетта (6,83 м), третье — Лоррейн Юджен из Великобритании (6,78 м). Лучший свой результат в сезоне Клишина показала на зимнем чемпионате Европы в Белграде в марте, где ей удался прыжок на 6 метров 84 см.

«Я считаю, что для начала сезона Даша показала неплохой результат, — заметил Борзаковский. — Турнир в Юджине традиционно считается непростым, и я рад, что Клишина справилась с такой задачей и достойно выступила. Повторюсь, это только начало сезона, и к главному его старту — чемпионату мира — эта спортсменка будет прыгать гораздо дальше. А сейчас хочется поблагодарить ее за это выступление и пожелать успеха в дальнейших стартах».

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Клишина и Анжелика Сидорова. Однако около 100 заявок россиян пока остаются нерассмотренными IAAF.
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ЮДЖИН (США), 27 мая — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила агентству «Р-Спорт», что считает удовлетворительным результат, показанный на третьем этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.
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