Клишина назвала удовлетворительным результат на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине
ЮДЖИН (США), 27 мая —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила агентству «Р-Спорт», что считает удовлетворительным результат, показанный на третьем этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.
Клишина, выступая под нейтральным флагом, в пятницу заняла четвертое место в соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин. Ее лучшая попытка — 6 метров 70 сантиметров. Победу одержала олимпийская чемпионка-2012 американка Бриттни Риз — 7,01. Этот старт был первым в летнем сезоне для россиянки.
«Первый старт всегда дается тяжело, — призналась Клишина. — Давно не прыгала, да и ветер здесь “гулял”. Пришлось делать много корректировок с разбегом — двигать его
«Знаю, что могла прыгать дальше, — продолжила она. — Готова лучше. Но правда было тяжеловато, да и казалось, что на шесть попыток сил не хватает. Такие же и зимой ощущения были. На втором старте будет легче».
Соревнования третьего этапа Бриллиантовой лиги продолжатся в субботу, в них выступит еще одна россиянка — чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (до замужества Кучина).
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