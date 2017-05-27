Клишина назвала удовлетворительным результат на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

Клишина, выступая под нейтральным флагом, в пятницу заняла четвертое место в соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин. Ее лучшая попытка — 6 метров 70 сантиметров. Победу одержала олимпийская чемпионка-2012 американка Бриттни Риз — 7,01. Этот старт был первым в летнем сезоне для россиянки.

«Первый старт всегда дается тяжело, — призналась Клишина. — Давно не прыгала, да и ветер здесь “гулял”. Пришлось делать много корректировок с разбегом — двигать его назад-вперед. Но, в принципе, для первого старта результат удовлетворительный — 6,70».

«Знаю, что могла прыгать дальше, — продолжила она. — Готова лучше. Но правда было тяжеловато, да и казалось, что на шесть попыток сил не хватает. Такие же и зимой ощущения были. На втором старте будет легче».

Соревнования третьего этапа Бриллиантовой лиги продолжатся в субботу, в них выступит еще одна россиянка — чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (до замужества Кучина).