Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в США

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Победу с лучшим результатом летнего сезона в мире одержала американка Бриттни Риз, прыгнувшая на 7 метров 1 см. Второе место заняла ее соотечественница Тианна Бартолетта (6,83), третье — Лоррейн Юджен из Великобритании (6,78).

Лучший свой результат в сезоне Клишина показала на зимнем чемпионате Европы в Белграде в марте, где ей удался прыжок на 6 метров 84 см.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Клишина и Анжелика Сидорова. Однако около 100 заявок россиян пока остаются нерассмотренными IAAF.

Решение о приглашении российских спортсменов принимают организаторы этапов «Бриллиантовой лиги». Под нейтральным флагом они могут выступить и на главном старте сезона — чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне, для чего необходимо выполнить нормативы. При этом действующие чемпионы мира Шубенков и Ласицкене освобождены от выполнения нормативов.

Клишина — победительница зимних чемпионатов Европы 2011 и 2013 годов. На Олимпиаде-2016 она также была единственной представительницей России в легкоатлетическом турнире. Тогда Клишина заняла девятое место (6.63).