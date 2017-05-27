Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29886374/
27 мая 2017, 8:01 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в США

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала четвертый результат на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине. Результат Клишиной, выступавшей под нейтральным флагом, составил 6 метров 70 см.

Дарья Клишина выступавшая под нейтральным флагом показала результат 6 метров 70 см. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу с лучшим результатом летнего сезона в мире одержала американка Бриттни Риз, прыгнувшая на 7 метров 1 см. Второе место заняла ее соотечественница Тианна Бартолетта (6,83), третье — Лоррейн Юджен из Великобритании (6,78).

Лучший свой результат в сезоне Клишина показала на зимнем чемпионате Европы в Белграде в марте, где ей удался прыжок на 6 метров 84 см.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Клишина и Анжелика Сидорова. Однако около 100 заявок россиян пока остаются нерассмотренными IAAF.

Решение о приглашении российских спортсменов принимают организаторы этапов «Бриллиантовой лиги». Под нейтральным флагом они могут выступить и на главном старте сезона — чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне, для чего необходимо выполнить нормативы. При этом действующие чемпионы мира Шубенков и Ласицкене освобождены от выполнения нормативов.

Клишина — победительница зимних чемпионатов Европы 2011 и 2013 годов. На Олимпиаде-2016 она также была единственной представительницей России в легкоатлетическом турнире. Тогда Клишина заняла девятое место (6.63).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Клишина назвала удовлетворительным результат на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

ЮДЖИН (США), 27 мая — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила агентству «Р-Спорт», что считает удовлетворительным результат, показанный на третьем этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.
Еще 7 новостей  Все новости
26 мая

Врач сборной России: риска неучастия Акинфеева и Дзюбы в Кубке конфедераций нет

Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в США

ЦСКА победил "Локомотив-Кубань" в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ