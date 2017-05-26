Легкоатлетки Улога, Крылова и Гордеева выполнили в Сочи нормативы для участия в ЧМ-2017

Улога пробежала 800-метровку за 2 минуты 0,35 секунды при нормативе 2.01,00. Гордеева выиграла золото чемпионата России, преодолев планку на высоте 1 метр 94 см (норматив — 1,94), Крылова в своей лучшей попытке показала результат 14 метров 30 см (норматив — 14,10).

Международная ассоциация легкоатлетических федерации (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили более 10 легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова.

Улога и Гордеева пока не получили от IAAF разрешения на участие в международных стартах в нейтральном статусе. Заявку Крыловой международная федерация отклонила.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 5 по 13 августа.