Ребрик и Тарабин победили в метании копья на командном чемпионате России
В Сочи продолжается командный чемпионат России по лёгкой атлетике.
В частности, победы в метании копья одержали Вера Ребрик и Дмитрий Тарабин.
Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России. Сочи
Женщины. 200 м
1. Ольга Харитонова — 23,36
2. Марина Пантелеева — 23,50
3. Надежда Котлярова — 23,82.
Тройной прыжок
1. Анна Крылова — 14,30
2. Ирина Гуменюк — 14,04
3. Олеся Иваненко — 13,73.
Копьё
1. Вера Ребрик — 59,79
2. Мария Сафонова — 54,25
3. Валерия Кучина — 53,39.
Ядро
1. Евгения Соловьёва — 18,00.
2. Ирина Тарасова — 17,88.
3. Валерия Зырянова — 17,76.
Мужчины. 200 м
1. Максим Ухов — 21,23.
2. Константин Петряшов — 21,26.
3. Вячеслав Колесниченко — 21,31.
Копьё
1. Дмитрий Тарабин — 80,70.
2. Алексей Товарнов — 77,67.
3. Владислав Панасенков — 76,43.
Ядро
1. Александр Лесной — 20,92.
2. Максим Афонин — 20,48.
3. Константин Лядусов — 19,84.
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