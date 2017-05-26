Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высоту
СОЧИ, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель Олимпийских игр — 2012 в прыжках в высоту Иван Ухов занял первое место на командном чемпионате России в Сочи. Спортсмен сумел преодолеть планку на высоте 2 метра 30 сантиметров.
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Ухов вступил в борьбу за награды в то время, как его остальные соперники уже прекратили выступление. Он заказал 2,30, но в первых двух попытках его постигла неудача. Успешной оказалась только третья попытка, принесшая ему чемпионский титул. Затем Ухов заказал 2,35, но после короткого общения с личным тренером Владимиром Плехановым принял решение завершить соревнования.
Второе и третье места поделили Алексей Дмитрик и Илья Иванюк, взявшие с первой попытки высоту 2,23.
Командный чемпионат России в Сочи завершится 26 мая.
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