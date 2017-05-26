Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29879675/
26 мая 2017, 14:26 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высоту

СОЧИ, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель Олимпийских игр — 2012 в прыжках в высоту Иван Ухов занял первое место на командном чемпионате России в Сочи. Спортсмен сумел преодолеть планку на высоте 2 метра 30 сантиметров.

Спортсмен сумел преодолеть планку на высоте 230 м. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ухов вступил в борьбу за награды в то время, как его остальные соперники уже прекратили выступление. Он заказал 2,30, но в первых двух попытках его постигла неудача. Успешной оказалась только третья попытка, принесшая ему чемпионский титул. Затем Ухов заказал 2,35, но после короткого общения с личным тренером Владимиром Плехановым принял решение завершить соревнования.

Второе и третье места поделили Алексей Дмитрик и Илья Иванюк, взявшие с первой попытки высоту 2,23.

Командный чемпионат России в Сочи завершится 26 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Серебряный призер ЧМ-2015 барьерист Кудрявцев пропустит чемпионат РФ в Сочи из-за травмы

СОЧИ, 26 мая. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира — 2015 в беге на 400 метров с барьерами Денис Кудрявцев не выступит на командном чемпионате России в Сочи из-за травмы ноги, полученной 10 дней назад на тренировке. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Сивченко.
Еще 2 новости  Все новости
26 мая

ЦСКА ведет переговоры с игроками НХЛ Орловым и Любимовым

Акинфеев присоединится к сборной России на сборе в Австрии позднее

Тульский ФК "Арсенал" восстановил газон на стадионе к матчу с "Енисеем"