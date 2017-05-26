Серебряный призер ЧМ-2015 барьерист Кудрявцев пропустит чемпионат РФ в Сочи из-за травмы
СОЧИ, 26 мая. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира — 2015 в беге на 400 метров с барьерами Денис Кудрявцев не выступит на командном чемпионате России в Сочи
из-за травмы ноги, полученной 10 дней назад на тренировке. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Сивченко.
Командный чемпионат России проходит
«Десять дней назад на тренировке Александр повредил мышцу бедра, — заметил Сивченко. —
Кудрявцев на ЧМ-2015 в Пекине сумел установить рекорд России — 48,05 секунды. Большую часть прошлого сезона он вынужден был пропустить
Прошедший зимний соревновательный сезон 25-летний спортсмен также пропустил, приняв с тренером решение сосредоточиться на тренировках.
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