Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29877168/
26 мая 2017, 11:55 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Серебряный призер ЧМ-2015 барьерист Кудрявцев пропустит чемпионат РФ в Сочи из-за травмы

СОЧИ, 26 мая. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира — 2015 в беге на 400 метров с барьерами Денис Кудрявцев не выступит на командном чемпионате России в Сочи из-за травмы ноги, полученной 10 дней назад на тренировке. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Сивченко.

Командный чемпионат России проходит 25—26 мая.

«Десять дней назад на тренировке Александр повредил мышцу бедра, — заметил Сивченко. — Из-за этого повреждения ему пришлось пропустить сочинский турнир. Сейчас он находится у себя в Тюмени, и на сегодня у него запланировано медобследование. Если врач скажет, что ничего критичного не произошло, то Кудрявцев сможет выступить уже 10 июня на турнире в подмосковном Ерине».

Кудрявцев на ЧМ-2015 в Пекине сумел установить рекорд России — 48,05 секунды. Большую часть прошлого сезона он вынужден был пропустить из-за травмы колена. На июльском Кубке России — 2016 в Жуковском спортсмен занял второе место (49,67), спустя неделю на турнире «Звезды 2016» — третье (49,43). Он был включен в состав олимпийской сборной России, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций выступила против участия в Играх в Рио-де-Жанейро практически всех российских легкоатлетов.

Прошедший зимний соревновательный сезон 25-летний спортсмен также пропустил, приняв с тренером решение сосредоточиться на тренировках.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Чемпион мира в тройном прыжке Адамс из-за травмы пропустит начало летнего сезона

Чемпион мира в тройном прыжке Адамс из-за травмы пропустит начало летнего сезона

СОЧИ, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке россиянин Люкман Адамс из-за травмы ноги вынужден пропустить начало летнего сезона. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Евгений Тер-Аванесов.
Еще 3 новости  Все новости
26 мая

Акинфеев присоединится к сборной России на сборе в Австрии позднее

"Питтсбург" в шестой раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли

Операторы связи вложили 4 млрд руб. в единые антенные системы на стадионах ЧМ-2018