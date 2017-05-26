Менеджер: Ласицкене еще могут пригласить на этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила некоторым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов, в числе которых и действующая чемпионка мира Ласицкене.

«Вполне допускаю, что британцы могут изменить свою позицию и пригласить к себе на соревнования Марию, — заметила Назарова. — Как только спортсменка начнет показывать высокие результаты, а я очень надеюсь на это, то все может измениться».

Спортсменка откроет летний сезон 27 мая этапом «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, затем ее ждут турниры этой же серии, которые пройдут в Риме (8 июня) и Стокгольме (18 июня).

Ласицкене хотела бы выступить и на июльском этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне, однако, как сообщила ранее Назарова, организаторы этого этапа загодя приняли решение не приглашать россиян.

Этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне состоится 9 июля. Там же с 5 по 13 августа пройдет летний чемпионат мира, на котором Ласицкене имеет право выступить автоматически как победительница последнего мирового первенства.