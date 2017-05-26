Чемпион мира в тройном прыжке Адамс из-за травмы пропустит начало летнего сезона

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«Травма ноги не позволит Люку выступить на командном чемпионате России в Сочи, — заметил Тер-Аванесов. — Я пока затрудняюсь сказать, к какому старту он будет готов, но на июльском чемпионате России спортсмен обязательно выступит».

Старший тренер сборной России в прыжковой группе Антон Назаров, в свою очередь, сообщил ТАСС, что допускает возвращение 28-летнего Адамса в спорт уже на турнире в подмосковном Ерино, который состоится 10 июня.

Адамс на зимнем чемпионате России, который проходил в конце февраля в Москве, занял первое место с результатом 17 м 20 см и выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне. Однако для выступления на главном старте года россиянину нужно также получить от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус, который позволил бы ему участвовать в международных стартах. Адамс в свое время уже отправил в IAAF индивидуальную заявку, но ответа на нее пока не получил.

Международная ассоциация легкоатлетических федерации приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова.

В активе Адамса есть также бронза зимнего ЧМ-2012 в Стамбуле и серебро летнего чемпионата Европы 2014 года в швейцарском Цюрихе.