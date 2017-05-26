Сивкова победила в беге на 100 м на командном чемпионате России в Сочи

В беге на 100 м победу одержала Кристина Сивкова (11,59), получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешение на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. В мужских соревнованиях победил Дмитрий Лопин (10,51).

В прыжках в длину лучший результат показал Артём Примак (8,08), в беге на 5000 м — Екатерина Ишова (15.33,86) и Евгений Рыбаков (13.30,12), в беге на 3000 м с препятствиями — Екатерина Соколенко (9.42,29) и Максим Якушев (8.25,17).

На дистанции 100 м с барьерами победила Мария Аглицкая (13,66). В беге на 110 м с барьерами у мужчин лучшим стал Алексей Дрёмин (14,04).

В прыжках с шестом победил Тимур Моргунов (5,70), в метании диска — Елена Панова (62,60), в беге на 1500 м — Анастасия Калина (4,09,82) и Алексей Бутранов (3.42,09), в беге на 400 м — Екатерина Реньжина (52,42) и Тимофей Чалый (46,34), в прыжках в длину — Анна Мисоченко (6,60).