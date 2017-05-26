Легкоатлетка Сидорова планирует выступить на этапе серии Мирового вызова в Остраве

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«Золотая шиповка» является одним из этапов коммерческой серии турниров легкоатлетического Мирового вызова, которая по своей значимости уступает только «Бриллиантовой лиге». Турнир в Остраве значится в соревновательных планах еще двух российских спортсменов: чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова и прыгуньи с шестом Ольги Муллиной.

«В конце июня у меня планируется еще один старт. Это турнир “Золотая шиповка” в Остраве. Мое участие в нем пока не подтверждено организаторами, но думаю, что все будет нормально», — заметила Сидорова.

Первый международный старт сезона Сидоровой состоится на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме 8 июня. Затем спортсменка выступит на этапах «Бриллиантовой лиги» в Осло (15 июня) и Стокгольме (18 июня).

Летний сезон неоднократная чемпионка Европы в прыжках с шестом открыла на командном чемпионате России в Сочи 25 мая, где одержала победу с результатом 4 метра 60 см.