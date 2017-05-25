Моргунов победил в прыжках с шестом на 1-м этапе летнего Гран-при в Сочи
Тимур Моргунов победил в прыжках с шестом на первом этапе летнего
Гран-при в Сочи.
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В беге на 400 м первым стал Тимофей Чалый, а на 1500 м — Алексей Бутранов. У женщин на этих дистанциях лучшими стали Екатерина Реньжина и Анастасия Калина. В прыжках в длину равных не было Анне Мисоченко, а в метании диска — Елене Пановой.
Лёгкая атлетика. Летний
Командный чемпионат России. Мужчины. 400 м
1. Тимофей Чалый — 46,34.
2. Артем Денмухаметов — 46,61.
3. Андрей Кухаренко — 46,72.
1500 м
1. Алексей Бутранов — 3.42,09.
2. Алексей Харитонов — 3.42,20.
3. Антон Кулятин — 3.42,54.
Шест
1. Тимур Моргунов — 5,70.
2. Евгений Лукьяненко — 5,60.
3. Леонид Кивалов и Иван Гертлейн — 5,45.
Женщины. 400 м
1. Екатерина Реньжина — 52,42.
2. Екатерина Аникиенко — 53,19.
3. Надежда Котлярова — 53,51.
1500 м
1. Анастасия Калина — 4.09,82.
2. Ольга Ницина — 4.11,39.
3. Светлана Карамашева — 4.13,34.
Длина
1. Анна Мисоченко — 6,60.
2. Елена Соколова — 6,57.
3. Марина Бучельникова — 6,48.
Диск
1. Елена Панова — 62,60.
2. Юлия Мальцева — 59,31.
3. Наталья Широбокова — 57,97.
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