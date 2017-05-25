Моргунов победил в прыжках с шестом на 1-м этапе летнего Гран-при в Сочи

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В беге на 400 м первым стал Тимофей Чалый, а на 1500 м — Алексей Бутранов. У женщин на этих дистанциях лучшими стали Екатерина Реньжина и Анастасия Калина. В прыжках в длину равных не было Анне Мисоченко, а в метании диска — Елене Пановой.

Лёгкая атлетика. Летний Гран-при. Первый этап. Сочи

Командный чемпионат России. Мужчины. 400 м

1. Тимофей Чалый — 46,34.

2. Артем Денмухаметов — 46,61.

3. Андрей Кухаренко — 46,72.

1500 м

1. Алексей Бутранов — 3.42,09.

2. Алексей Харитонов — 3.42,20.

3. Антон Кулятин — 3.42,54.

Шест

1. Тимур Моргунов — 5,70.

2. Евгений Лукьяненко — 5,60.

3. Леонид Кивалов и Иван Гертлейн — 5,45.

Женщины. 400 м

1. Екатерина Реньжина — 52,42.

2. Екатерина Аникиенко — 53,19.

3. Надежда Котлярова — 53,51.

1500 м

1. Анастасия Калина — 4.09,82.

2. Ольга Ницина — 4.11,39.

3. Светлана Карамашева — 4.13,34.

Длина

1. Анна Мисоченко — 6,60.

2. Елена Соколова — 6,57.

3. Марина Бучельникова — 6,48.

Диск

1. Елена Панова — 62,60.

2. Юлия Мальцева — 59,31.

3. Наталья Широбокова — 57,97.