Для Шубенкова закрыли Америку
Действующему чемпиону мира в беге на 110 м с/б Сергею Шубенкову отказано в возможности стартовать на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чего только не было в нашей легкой атлетике за последние годы, однако такое — впервые. Одному из лучших барьеристов мира, имеющему на руках приглашение от организаторов турнира в США, не дали американскую визу. Точнее, может, и дадут, но будет уже поздно. Успеть к старту в Юджине Шубенкову невозможно физически.
Вариант, при котором Сергей сам мог
В итоге спортсмену пришлось дважды поменять билеты в Юджин, но работники консульства с его документами к сроку разобраться не успели. И это
СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?
Тренер Шубенкова Сергей Клевцов в комментарии «Р-спорту» уже выразил озабоченность по поводу трудностей в получении других виз — британской и Шенгена. А ведь те, кто знают наставника чемпиона мира, подтвердят — он отнюдь не из тех, кто везде ищет подвохи и истории заговора. И если Клевцов за
Хочется верить, что просто вышло
Теперь, если все будет нормально, Шубенков выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме 8 июня. Для Сергея старт в столице Италии станет лишь вторым в сезоне, тогда как у некоторых его конкурентов за плечами на тот момент будет уже пять официальных забегов.
ЛАСИЦКЕНЕ И КЛИШИНА ВЫСТУПЯТ В ЮДЖИНЕ
Что касается Юджина, то там выступят две россиянки. Первая, как уже было сказано выше, Ласицкене. У Марии международных стартов не было более 1,5 лет. Однако именно у нее лучший результат в мире в прошедшем зимнем сезоне — 2,03 м. Пусть в официальных международных справочниках этот результат
Ласицкене практически наверняка выиграла бы Олимпиаду в Рио. 1,97 м, с которым в Бразилии победила испанка Руй Бейтиа, для старта такого уровня результат просто смешной. О чем говорить, если на тех же соревнованиях бельгийка Нафиссату Тиан и британка Джессика
В Юджине будут и Бейтиа, и серебряный призер Игр в Рио болгарка Мирела Демирева, и три спортсменки, которые имеют лучшие результаты сезона в мире (1,94 м). Для Марии такая представительная компания — отличная возможность показать всем, что она не просто вернулась, но и намерена занять место лидера, которое в женской высоте сейчас пустует.
Что касается второй россиянки в Юджине, то ей, как не сложно догадаться, станет Дарья Клишина, которая тренируется как раз в США. Она, в отличие от остальных наших легкоатлетов, получила возможность соревноваться еще в прошлом году и даже выступила на Олимпийских играх. Пусть и без особых успехов.
На что сейчас готова российская прыгунья в длину, сказать сложно. Но посмотреть за ее выступлением будет крайне интересно. Во Флориду россиянка уехала осенью 2013-го и сказать, что после этого она начала прогрессировать, было бы неправдой. До отъезда в США ее личные рекорды были: 7,01 м в манеже и 7,05 на стадионе. После переезда за океан к таким рубежам она не приближалась. А на ключевых стартах и вовсе не прыгала дальше 6,65 м.
Первые два года можно было списать на акклиматизацию и смену техники, которую затеял ее тренер Лорен Сигрейв, прошлый — на стресс
Среди ее соперниц в Юджине — олимпийская чемпионка Рио Тианна Бартолетта и победительница Игр в Лондоне Бриттни Риз. Скорее всего, они и будут разыгрывать между собой победу и о конкуренции с ними речи пока не идет. Сейчас для россиянки главное — выйти на солидный результат. Если Клишина сумеет улететь в район 6,90 м — это будет очень хорошо.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter