Для Шубенкова закрыли Америку

Чего только не было в нашей легкой атлетике за последние годы, однако такое — впервые. Одному из лучших барьеристов мира, имеющему на руках приглашение от организаторов турнира в США, не дали американскую визу. Точнее, может, и дадут, но будет уже поздно. Успеть к старту в Юджине Шубенкову невозможно физически.

Вариант, при котором Сергей сам мог что-то напутать при подаче документов — отпадает сразу. Он — опытный спортсмен, объездивший за карьеру полмира, и в тех же Штатах был неоднократно. С правилами и сроками получения виз он знаком. По идее, безупречная паспортная история, в частности, посещения США, вкупе с официальной бумагой от организаторов — уже весомый аргумент в пользу получения необходимого стикера. А тот факт, что Шубенков — известный спортсмен, то есть, лицо публичное, и вовсе должен приближать его шансы на успех к 100 процентам. Однако в посольстве США россиянину сказали, что по его персоне необходима спецпроверка.

В итоге спортсмену пришлось дважды поменять билеты в Юджин, но работники консульства с его документами к сроку разобраться не успели. И это очень-очень странно. Не так давно были прецеденты, когда на чемпионат мира по спортивной борьбе в Лас-Вегасе не пустили президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, а на матч за звание чемпиона мира по шахматам-2016 между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном во въезде в США отказали руководителю Международной шахматной федерации Кирсану Илюмжинову. Но Мамиашвили и Илюмжинов — пусть и спортивные, но политики, а Шубенков — спортсмен. Это разные истории.

СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

Тренер Шубенкова Сергей Клевцов в комментарии «Р-спорту» уже выразил озабоченность по поводу трудностей в получении других виз — британской и Шенгена. А ведь те, кто знают наставника чемпиона мира, подтвердят — он отнюдь не из тех, кто везде ищет подвохи и истории заговора. И если Клевцов за что-то переживает, значит, это имеет под собой основания.

Хочется верить, что просто вышло какое-то недоразумение. Ведь чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене (Кучиной) американскую визу дали — и она уже в Юджине. Да и на предыдущем этапе в китайском Шанхае Сергея встретили хорошо — все барьеристы поприветствовали его и поздравили с возвращением. Никаких косых взглядов не было. А Паскаль Мартино-Лагард, рекордсмен Франции по бегу с барьерами, узнав о случившемся с визой, выразил своему конкуренту сочувствие в соцсетях. То есть, в мировой легкоатлетической семье Сергея видеть рады.

Из-за отмены старта Шубенкову снова придется перекраивать свой соревновательный график. Вместо Юджина он мог бы выступить на командном чемпионате России, который сегодня стартует в Сочи, однако теперь уже не успеет и туда. С учетом того, что до главного старта года — чемпионата мира в Лондоне — еще больше двух месяцев — это не критично. Однако для спортсмена, который набирает форму посредством стартов, такая подножка, конечно, обидна.

Теперь, если все будет нормально, Шубенков выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме 8 июня. Для Сергея старт в столице Италии станет лишь вторым в сезоне, тогда как у некоторых его конкурентов за плечами на тот момент будет уже пять официальных забегов.

ЛАСИЦКЕНЕ И КЛИШИНА ВЫСТУПЯТ В ЮДЖИНЕ

Что касается Юджина, то там выступят две россиянки. Первая, как уже было сказано выше, Ласицкене. У Марии международных стартов не было более 1,5 лет. Однако именно у нее лучший результат в мире в прошедшем зимнем сезоне — 2,03 м. Пусть в официальных международных справочниках этот результат из-за нынешнего статуса Всероссийской федерации легкой атлетики и не указан.

Ласицкене практически наверняка выиграла бы Олимпиаду в Рио. 1,97 м, с которым в Бразилии победила испанка Руй Бейтиа, для старта такого уровня результат просто смешной. О чем говорить, если на тех же соревнованиях бельгийка Нафиссату Тиан и британка Джессика Эннис-Хилл, выступающие в семиборье, в рамках своих стартов напрыгали по 1,98 м. Подобных примеров в истории просто не было.

В Юджине будут и Бейтиа, и серебряный призер Игр в Рио болгарка Мирела Демирева, и три спортсменки, которые имеют лучшие результаты сезона в мире (1,94 м). Для Марии такая представительная компания — отличная возможность показать всем, что она не просто вернулась, но и намерена занять место лидера, которое в женской высоте сейчас пустует.

Что касается второй россиянки в Юджине, то ей, как не сложно догадаться, станет Дарья Клишина, которая тренируется как раз в США. Она, в отличие от остальных наших легкоатлетов, получила возможность соревноваться еще в прошлом году и даже выступила на Олимпийских играх. Пусть и без особых успехов.

На что сейчас готова российская прыгунья в длину, сказать сложно. Но посмотреть за ее выступлением будет крайне интересно. Во Флориду россиянка уехала осенью 2013-го и сказать, что после этого она начала прогрессировать, было бы неправдой. До отъезда в США ее личные рекорды были: 7,01 м в манеже и 7,05 на стадионе. После переезда за океан к таким рубежам она не приближалась. А на ключевых стартах и вовсе не прыгала дальше 6,65 м.

Первые два года можно было списать на акклиматизацию и смену техники, которую затеял ее тренер Лорен Сигрейв, прошлый — на стресс из-за всего происходящего с нашей легкой атлетикой. А нынешний сезон в какой-то степени станет лакмусовым в плане ее дальнейшей карьеры. Клишиной пора доказывать, что ее переезд был в не зря (в спортивном плане) и если делать это не в этом сезоне — то уже едва ли когда-либо потом. 26 лет — а именно столько сейчас Дарье — далеко не предельный для прыжков в длину возраст, но тенденция выступлений спортсменки в последние годы настораживает.

Среди ее соперниц в Юджине — олимпийская чемпионка Рио Тианна Бартолетта и победительница Игр в Лондоне Бриттни Риз. Скорее всего, они и будут разыгрывать между собой победу и о конкуренции с ними речи пока не идет. Сейчас для россиянки главное — выйти на солидный результат. Если Клишина сумеет улететь в район 6,90 м — это будет очень хорошо.