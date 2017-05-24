Исинбаева: Чтобы сохранить традиционный спорт, надо активно развивать детский
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, избранная членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, предположила, что киберспорт в будущем может войти в программу Олимпийских игр, но подчеркнула важность сохранения традиционного спорта.
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«Лечу и анализирую вчерашний совет по спорту! Конечно, в настоящее время зачастую выбор наших молодых людей и подростков падает в пользу киберспорта. Хорошо это или плохо?! В киберспортивных дисциплинах присутствует спортивный азарт, соревновательный дух и борьба, что является основой для традиционного спорта. Возможно,
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