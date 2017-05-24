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24 мая 2017, 15:38 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Исинбаева: Чтобы сохранить традиционный спорт, надо активно развивать детский

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, избранная членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, предположила, что киберспорт в будущем может войти в программу Олимпийских игр, но подчеркнула важность сохранения традиционного спорта.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева избранная членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета предположила что <span class=error>киберспорт</span> в будущем может войти в программу Олимпийских игр но подчеркнула важность сохранения традиционного спорта. Увеличить
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«Лечу и анализирую вчерашний совет по спорту! Конечно, в настоящее время зачастую выбор наших молодых людей и подростков падает в пользу киберспорта. Хорошо это или плохо?! В киберспортивных дисциплинах присутствует спортивный азарт, соревновательный дух и борьба, что является основой для традиционного спорта. Возможно, когда-нибудь киберспорт станет олимпийским видом. Но чтобы сохранить традиционный спорт, всё-таки необходимо создавать спортивную, доступную и бесплатную инфраструктуру для детей, и активно заниматься развитием детского спорта. Тренируйтесь и выигрывайте!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
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