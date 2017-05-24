Антидопинговый план. Минное поле для чемпионов
К чему может привести отъем у допингеров премий, квартир и машин, полученных за спортивные достижения.
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Олег ШАМОНАЕВ.
Самый громкий пункт Национального антидопингового плана, представленного накануне, — идея о взыскании со спортсмена, который был уличен в нарушении антидопинговых правил, всех материальных благ (денег, квартир и машин), полученных за высокие результаты. Без снисхождения и срока давности. Признаться, я знал об этом предложении достаточно давно, но так и не выработал к нему однозначного отношения. Прежде всего, потому, что не представляю, каким образом такую конфискацию имущества и денег можно вписать в существующие российские законы и реалии нашей жизни.
БАНКРОТСТВО КАК ПЕРСПЕКТИВА
Практика возвращения допингерами «неправедных призовых» существует во многих видах спорта. Например, в биатлоне и легкой атлетике. Но это делается только в случае возобновления карьеры после дисквалификации. У спортсмена остается выбор — если нет возможности вернуть бонусы, можно просто отказаться от дальнейших выступлений, и дальше жить обычной жизнью. Однако антидопинговый план возводит конфискацию призовых в ранг закона. И требовать его выполнения будет не федерация и не организаторы коммерческих стартов, а железная государственная машина. Что случится, если к моменту объявления о положительной
По логике вещей, если у
Все мы знаем о случаях с наказаниями за царапины на пробирках, обнаруженные спустя много лет, за посторонние примеси в биодобавках, а также за ошибки врачей, тренеров и агентов. Все эти «скелеты», теперь в любой момент могут вывалиться из «шкафа» спортсмена, лишив его не только доброго имени, но полностью разрушив жизнь допингера и его семьи. Любой нормальный человек, имея такую перспективу, будет пытаться перестраховаться: машину — продать, квартиру — переписать на дальних родственников, деньги — вывести на зарубежные счета. В итоге все закончится не разорениями нарушителей, а их бегством за границу при первых же признаках проблем с допингом. Так, кстати, уже происходит в странах, предусмотревших уголовную ответственность за использование в спорте запрещенных веществ.
СМАЗАННЫЙ ЭФФЕКТ
Цель у авторов антидопингового плана — благая: создать противовес сверхмотивации в российском спорте высших достижений. Крайне жестокое наказание за допинг может сделать риск приема запрещенных препаратов чрезмерным. Хотя лично я уверен, что даже перспектива смертной казни не избавит нас от отчаянных авантюристов и просто от идиотов. Однако побочные эффекты от обещанной конфискации могут быть не самыми приятными — от психологических отклонений на фоне стресса у спортсменов до поиска лазеек в новом законе.
Бонусы за большие победы в спорте в нашей стране имеют очень сложную структуру — есть призовые из госбюджета, есть подарки от местных властей, есть спонсорские поощрения, есть премии по линии федераций и спортобществ. Например, те же дорогие иномарки за медали на Играх дарит Фонд поддержки олимпийцев России, который не является государственной структурой. Сомневаюсь, что
Также вне удара оказываются спортсмены, выступающие в командных игровых видах спорта. Основные премии они получают не за успехи на Олимпиадах и чемпионатах мира, а в качестве бонусов за результаты в составе своих клубов. Клубу же гораздо проще оштрафовать игрока за допинговый инцидент, чем пытаться вытрясти из него старые премии. В общем, система допинговых конфискаций точно не будет стройной, и уже сейчас есть большие вопросы по поводу ее справедливости. Законодателям и Антидопинговой комиссии придется сильно поломать голову на тем, как сделать ее работающей. Конечно, если перед нами вообще стоит такая задача, и цель плана — не только демонстрация перед Западом отчаянной решимости России в борьбе с допингом.
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