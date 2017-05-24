Антидопинговый план. Минное поле для чемпионов

Олег ШАМОНАЕВ.

Самый громкий пункт Национального антидопингового плана, представленного накануне, — идея о взыскании со спортсмена, который был уличен в нарушении антидопинговых правил, всех материальных благ (денег, квартир и машин), полученных за высокие результаты. Без снисхождения и срока давности. Признаться, я знал об этом предложении достаточно давно, но так и не выработал к нему однозначного отношения. Прежде всего, потому, что не представляю, каким образом такую конфискацию имущества и денег можно вписать в существующие российские законы и реалии нашей жизни.

БАНКРОТСТВО КАК ПЕРСПЕКТИВА

Практика возвращения допингерами «неправедных призовых» существует во многих видах спорта. Например, в биатлоне и легкой атлетике. Но это делается только в случае возобновления карьеры после дисквалификации. У спортсмена остается выбор — если нет возможности вернуть бонусы, можно просто отказаться от дальнейших выступлений, и дальше жить обычной жизнью. Однако антидопинговый план возводит конфискацию призовых в ранг закона. И требовать его выполнения будет не федерация и не организаторы коммерческих стартов, а железная государственная машина. Что случится, если к моменту объявления о положительной допинг-пробе спортсмен успел истратить (подарить, проиграть, потерять) деньги и имущество, нажитое допинговым путем? С учетом перепроверок через восемь лет замороженных анализов подобная ситуация более чем реальна.

Машины, подаренные победителям и призерам Олимпиады-2012 РИА "Новости"

По логике вещей, если у кого-то возникает долг в размере более чем в 500 тысяч рублей (в данном случае это будет долг перед государством), просроченный более чем на три месяца, такой человек должен быть признан банкротом как физическое лицо. Это, конечно лучше, чем тюрьма, но приятного мало. Именно такая перспектива будет маячить перед каждым чемпионом и призером в России, получившим призовые или подарки из государственного или регионального бюджетов. В итоге любому успешному спортсмену придется «жить на вулкане» на протяжении долгих лет. Ведь, как выясняется, никто не может быть уверен в своей «чистоте» от допинга на сто процентов.

Все мы знаем о случаях с наказаниями за царапины на пробирках, обнаруженные спустя много лет, за посторонние примеси в биодобавках, а также за ошибки врачей, тренеров и агентов. Все эти «скелеты», теперь в любой момент могут вывалиться из «шкафа» спортсмена, лишив его не только доброго имени, но полностью разрушив жизнь допингера и его семьи. Любой нормальный человек, имея такую перспективу, будет пытаться перестраховаться: машину — продать, квартиру — переписать на дальних родственников, деньги — вывести на зарубежные счета. В итоге все закончится не разорениями нарушителей, а их бегством за границу при первых же признаках проблем с допингом. Так, кстати, уже происходит в странах, предусмотревших уголовную ответственность за использование в спорте запрещенных веществ.

СМАЗАННЫЙ ЭФФЕКТ

Допинг-контроль на Олимпиаде в Сочи РИА "Новости"

Цель у авторов антидопингового плана — благая: создать противовес сверхмотивации в российском спорте высших достижений. Крайне жестокое наказание за допинг может сделать риск приема запрещенных препаратов чрезмерным. Хотя лично я уверен, что даже перспектива смертной казни не избавит нас от отчаянных авантюристов и просто от идиотов. Однако побочные эффекты от обещанной конфискации могут быть не самыми приятными — от психологических отклонений на фоне стресса у спортсменов до поиска лазеек в новом законе.

Бонусы за большие победы в спорте в нашей стране имеют очень сложную структуру — есть призовые из госбюджета, есть подарки от местных властей, есть спонсорские поощрения, есть премии по линии федераций и спортобществ. Например, те же дорогие иномарки за медали на Играх дарит Фонд поддержки олимпийцев России, который не является государственной структурой. Сомневаюсь, что кто-либо может обязать частных дарителей аннулировать подарки, сделанные допингерам. И даже если частники согласятся с таким подходом, «дарение наоборот» точно придется производить через суд. Если же речь сейчас только о возврате призовых по линии государства и местных властей, то наказание может оказаться не таким уж суровым, а эффект от него — смазанным.

Также вне удара оказываются спортсмены, выступающие в командных игровых видах спорта. Основные премии они получают не за успехи на Олимпиадах и чемпионатах мира, а в качестве бонусов за результаты в составе своих клубов. Клубу же гораздо проще оштрафовать игрока за допинговый инцидент, чем пытаться вытрясти из него старые премии. В общем, система допинговых конфискаций точно не будет стройной, и уже сейчас есть большие вопросы по поводу ее справедливости. Законодателям и Антидопинговой комиссии придется сильно поломать голову на тем, как сделать ее работающей. Конечно, если перед нами вообще стоит такая задача, и цель плана — не только демонстрация перед Западом отчаянной решимости России в борьбе с допингом.