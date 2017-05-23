Победа в ходьбе: без тренера, без Мордовии, без гимна
Победительница Кубка Европы по спортивной ходьбе 19-летняя Яна Смердова — о статусе нейтрального спортсмена и родстве с тренером Виктором Чегиным.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В воскресенье в Чехии вы стали первой на юниорской дистанции 10 км. Золотая медаль в первом же старте в статусе нейтрального спортсмена стала для вас сюрпризом?
— Я изначально ставила цель именно выиграть. Хотела доказать, что в России самые сильные ходоки. Тем более, определенный опыт международных соревнований у меня уже был. В 2014 году я стала второй на юношеском чемпионате Европы.
— Итоговый результат 46.39 получился почти на целую минуту хуже вашего личного рекорда.
— Вообще, мы готовились к более быстрому темпу. У представительницы Турции (Марьям Бекмез — Прим. «СЭ») был очень хороший заявочный результат, лучше моего. Я настраивалась держаться в лидирующей группе, но не выходить вперед. В нашем положении это опасно. Кто знает, как отнесутся судьи?
— Вы действительно опасались, что
— Ну, скажем так, мы с тренером побаивались этого. Но оказалось, что никто даже внимания не обратил на мой статус. Отнеслись очень хорошо. У меня, например, по ходу дистанции вообще не было ни одной записки от судей.
ПРЕДУПРЕДИЛИ, ЧТО ФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ В ЦВЕТАХ РОССИЙСКОГО ФЛАГА.
— Решающий рывок на заключительном километре дистанции у вас получился стремительным. Осталось так много сил на финиш?
— Силы были, потому что результат медленный. Я комфортно себя чувствовала по всей дистанции, но не стала дергаться раньше. Боялась, что на финиш может не хватить.
— Как прошла церемония награждения, учитывая, что
— Флаг и гимн были Европейской ассоциации легкой атлетики. Я, конечно, расстроилась. После победы хочется стоять под флагом и слышать гимн своей страны….
— Форма у вас тоже была нейтральных
— Меня заранее предупредили, что форма должна быть не в цветах российского флага и без
— Не было мысли устроить
— Мне кажется, сейчас нам лучше ничего не придумывать и строго соблюдать правила. Патриотизм лучше всего доказывать на трассе.
ТРЕНЕР ПОЕХАЛ БЕЗ АККРЕДИТАЦИИ.
— Вы имели право, как все остальные спортсмены с флагом, привезти с собой на соревнования личного тренера?
— Мой личный тренер не поехал. С нами был тренер Сергея Широбокова — Сергей Никитин. Но к месту старта его не пускали, и жили мы в разных отелях. Нам, спортсменам, проживание оплачивала Европейская ассоциация легкой атлетики, а ему — нет. Приходить к нам и помогать по трассе ему было нельзя, потому что он не имел аккредитации.
— Для вас как молодой спортсменки отсутствие тренера на таком турнире, наверно, стало большой проблемой?
— Конечно, было обидно. Смотришь на других спортсменов: они все обсуждают со своими тренерами, по ходу корректируют
— То есть никакого негатива вы не испытали?
— Меня сейчас многие об этом спрашивают, но правда, никаких отрицательных моментов не было. Все очень приветливы и дружелюбны. Даже зрители на дистанции кричали и болели за нас.
— Почему вы решили выступать в Чехии в юниорской категории и не стали даже пытаться выполнить норматив для участия во взрослом чемпионате мира в Лондоне?
— Сначала мы с тренером так и хотели отбираться в Лондон. Но подумав, решили, пока есть возможность, выступать в своем возрасте. У меня последний год в юниорах, последняя возможность выступить на юниорском чемпионате Европы. Лучше не форсировать события, а уже со следующего года переходить на взрослый уровень.
— А вообще, норматив на взрослый чемпионат мира вам сейчас по зубам?
— Думаю, да, он совсем не быстрый.
ДОЛЖЕН ЖЕ
— Вы представляете Пензенскую область, что для спортивной ходьбы — не самый частый регион. Как вообще очутились в этом виде спорта?
— Я занимаюсь ходьбой с 2012 года. В первый же год выполнила норматив кандидата в мастера спорта, на второй — стала призером первенства России. Тренируюсь у супругов Воеводиных — Алексея Николаевича и Юлии Сергеевны.
— Это тот самый Алексей Воеводин, который в 2004 году стал бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 50 км?
— Да. Мне очень помогает, что тренер сам выступал на высоком уровне. Он прекрасно понимает, в какой момент что нужно сказать, как построить тренировочный процесс. Самым удачным с точки зрения результатов у меня пока получился прошлый сезон. Я бы могла выступить на чемпионате мира среди юниоров, выполнить норматив мастера спорта международного класса… Но к сожалению,
— Ваш тренер — ученик Виктора Чегина, то есть вы приходитесь Чегину «внучкой» по спортивной линии. Как вообще относитесь к нему и к мордовской школе спортивной ходьбы в целом?
— Не мое дело оценивать работу Виктора Чегина и его школы. Там было подготовлено много олимпийских чемпионов и призеров самых разных соревнований. Тренировался в Саранске и мой тренер, хотя базовую подготовку он получил в Пензе, у Александра Ивановича Перевозчикова. А к Чегину он пошел, потому что не видел в родном городе перспектив для развития.
— Вас случайно тренироваться в Саранск не звали?
— Нет, никогда. Я думаю, там понимают, что Алексей Николаевич сам хочет работать со своими спортсменами. Должен же
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter