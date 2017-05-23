Победа в ходьбе: без тренера, без Мордовии, без гимна

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— В воскресенье в Чехии вы стали первой на юниорской дистанции 10 км. Золотая медаль в первом же старте в статусе нейтрального спортсмена стала для вас сюрпризом?

— Я изначально ставила цель именно выиграть. Хотела доказать, что в России самые сильные ходоки. Тем более, определенный опыт международных соревнований у меня уже был. В 2014 году я стала второй на юношеском чемпионате Европы.

— Итоговый результат 46.39 получился почти на целую минуту хуже вашего личного рекорда.

— Вообще, мы готовились к более быстрому темпу. У представительницы Турции (Марьям Бекмез — Прим. «СЭ») был очень хороший заявочный результат, лучше моего. Я настраивалась держаться в лидирующей группе, но не выходить вперед. В нашем положении это опасно. Кто знает, как отнесутся судьи?

— Вы действительно опасались, что из-за отсутствия флага судьи могут начать к вам придираться и в итоге снять с дистанции за нарушения техники?

— Ну, скажем так, мы с тренером побаивались этого. Но оказалось, что никто даже внимания не обратил на мой статус. Отнеслись очень хорошо. У меня, например, по ходу дистанции вообще не было ни одной записки от судей.

ПРЕДУПРЕДИЛИ, ЧТО ФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ В ЦВЕТАХ РОССИЙСКОГО ФЛАГА.

— Решающий рывок на заключительном километре дистанции у вас получился стремительным. Осталось так много сил на финиш?

— Силы были, потому что результат медленный. Я комфортно себя чувствовала по всей дистанции, но не стала дергаться раньше. Боялась, что на финиш может не хватить.

— Как прошла церемония награждения, учитывая, что из-за нейтрального статуса у вас не было права на гимн и флаг?

— Флаг и гимн были Европейской ассоциации легкой атлетики. Я, конечно, расстроилась. После победы хочется стоять под флагом и слышать гимн своей страны….

— Форма у вас тоже была нейтральных черно-серых цветов. Проблем достать костюм нужной расцветки не было?

— Меня заранее предупредили, что форма должна быть не в цветах российского флага и без каких-либо опознавательных знаков вроде флага или герба. Выбрала подходящий вариант из тех, что мне нравился.

— Не было мысли устроить мини-провокацию и, например, спеть гимн с пьедестала? Или, подобно прыгунье в длину Дарье Клишиной, использовать цвета флага хотя бы в прическе?

— Мне кажется, сейчас нам лучше ничего не придумывать и строго соблюдать правила. Патриотизм лучше всего доказывать на трассе.

ТРЕНЕР ПОЕХАЛ БЕЗ АККРЕДИТАЦИИ.

— Вы имели право, как все остальные спортсмены с флагом, привезти с собой на соревнования личного тренера?

— Мой личный тренер не поехал. С нами был тренер Сергея Широбокова — Сергей Никитин. Но к месту старта его не пускали, и жили мы в разных отелях. Нам, спортсменам, проживание оплачивала Европейская ассоциация легкой атлетики, а ему — нет. Приходить к нам и помогать по трассе ему было нельзя, потому что он не имел аккредитации.

— Для вас как молодой спортсменки отсутствие тренера на таком турнире, наверно, стало большой проблемой?

— Конечно, было обидно. Смотришь на других спортсменов: они все обсуждают со своими тренерами, по ходу корректируют какие-то технические моменты. А ты абсолютно одна, даже поговорить не с кем. Но я очень благодарна за поддержку представителям других команд. Турция, Белоруссия… Чувствовалось, как они рады, что хоть кто-то из российских спортсменов вышел на международный уровень.

— То есть никакого негатива вы не испытали?

— Меня сейчас многие об этом спрашивают, но правда, никаких отрицательных моментов не было. Все очень приветливы и дружелюбны. Даже зрители на дистанции кричали и болели за нас.

— Почему вы решили выступать в Чехии в юниорской категории и не стали даже пытаться выполнить норматив для участия во взрослом чемпионате мира в Лондоне?

— Сначала мы с тренером так и хотели отбираться в Лондон. Но подумав, решили, пока есть возможность, выступать в своем возрасте. У меня последний год в юниорах, последняя возможность выступить на юниорском чемпионате Европы. Лучше не форсировать события, а уже со следующего года переходить на взрослый уровень.

— А вообще, норматив на взрослый чемпионат мира вам сейчас по зубам?

— Думаю, да, он совсем не быстрый.

ДОЛЖЕН ЖЕ КТО-ТО КОНКУРИРОВАТЬ С МОРДОВСКИМИ ХОДОКАМИ.

— Вы представляете Пензенскую область, что для спортивной ходьбы — не самый частый регион. Как вообще очутились в этом виде спорта?

— Я занимаюсь ходьбой с 2012 года. В первый же год выполнила норматив кандидата в мастера спорта, на второй — стала призером первенства России. Тренируюсь у супругов Воеводиных — Алексея Николаевича и Юлии Сергеевны.

— Это тот самый Алексей Воеводин, который в 2004 году стал бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 50 км?

— Да. Мне очень помогает, что тренер сам выступал на высоком уровне. Он прекрасно понимает, в какой момент что нужно сказать, как построить тренировочный процесс. Самым удачным с точки зрения результатов у меня пока получился прошлый сезон. Я бы могла выступить на чемпионате мира среди юниоров, выполнить норматив мастера спорта международного класса… Но к сожалению, из-за санкций все это прошло мимо меня. Очень обидно, потому что времени в юниорском возрасте уже не вернешь.

— Ваш тренер — ученик Виктора Чегина, то есть вы приходитесь Чегину «внучкой» по спортивной линии. Как вообще относитесь к нему и к мордовской школе спортивной ходьбы в целом?

— Не мое дело оценивать работу Виктора Чегина и его школы. Там было подготовлено много олимпийских чемпионов и призеров самых разных соревнований. Тренировался в Саранске и мой тренер, хотя базовую подготовку он получил в Пензе, у Александра Ивановича Перевозчикова. А к Чегину он пошел, потому что не видел в родном городе перспектив для развития.

— Вас случайно тренироваться в Саранск не звали?