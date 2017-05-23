Молодые легкоатлеты выступят в Бресте на турнире на призы Юлии Нестеренко

Участниками станут более 100 атлетов, в основном в возрасте 16−19 лет. Большинство из них представляют Брестскую область. Также побороться за призы на турнире легендарной чемпионки приедут команды из других регионов Беларуси. Победители и призеры будут определены в восьми видах. Награды разыграют в беге на 100 м, 400 м, 800 м, 2 км (женщины) и 3 км (мужчины), в толкании ядра, прыжках в длину и с шестом.

Юлия Нестеренко придет поддержать молодых коллег. Она обратится к участникам с приветственным словом. «Для молодежи особенно почетно участвовать в турнире на призы олимпийской чемпионки, получить лично из ее рук награду. Юлия Нестеренко является для юношей и девушек примером для вдохновения и подражания», — отметил Анатолий Стацкеевич.

Свои награды для призеров подготовили все организаторы. Например, представительство Национального олимпийского комитета по Брестской области поощрит лучших в беге на спринтерской дистанции. Также организаторами соревнований являются управление спорта и туризма Брестского облисполкома, областной комплексный центр олимпийского резерва.

Как сообщалось, Юлия Нестеренко приняла решение завершить спортивную карьеру. Торжественные проводы олимпийской чемпионки состоятся во время Кубка Беларуси по легкой атлетике, который пройдет в Бресте с 30 мая по 1 июня. Легенда отечественного спорта 31 мая поучаствует в символическом забеге на 100 м. Компанию на дорожке ей составят начинающие легкоатлетки, как и она, воспитанницы Брестской областной СДЮШОР.