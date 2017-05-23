В пробе российской легкоатлетки Алины Дубровиной нашли остарин

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Проба показала наличие в организме мастера спорта международного класса по спортивной ходьбе Алины Дубровиной запрещенного вещества остарин. По информации «Известий», неоднократная чемпионка России и победительница Кубка Европы сдавала пробу дома, в Новосибирске, в декабре 2016. После проверки в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатории австрийского города Зайберсдорф в ней были обнаружены следы остарина, о чем спортсменке сообщили в феврале 2017.

Как рассказал «Известиям» источник из окружения Дубровиной, после изучения всех обстоятельств, предшествовавших сдаче пробы, она приняла решение за свой счет проверить используемые пищевые добавки на запрещенные субстанции, выбрав для этого антидопинговую лабораторию Минска. Препараты были отправлены на анализ 13 апреля, выбор лаборатории согласован с РУСАДА.

В Минск поступили две пищевые добавки: экдистерон и трибулус. 17 мая лаборатория, завершив исследования, дала следующие заключения: в экдистероне содержится остарин, а в трибулусе — тетрагидроканнабинол.

Комментарий самой спортсменки на момент публикации получить не удалось, однако, по словам представляющего интересы Дубровиной в этом деле эксперта в сфере антидопинга, чемпиона России 2012 года по конькобежному спорту, постоянного колумниста «Известий» Сергея Лисина, сами добавки, а также заявленные производителем в их составе субстанции, не являются запрещенными, не входят в список мониторинга ВАДА и давно используются в спортивном питании.

Алина Дубровина за 2017 год стала уже второй российской спортсменкой, в чьих пищевых добавках найдены запрещенные субстанции. В феврале было объявлено об обнаружении остарина в организме российской бегуньи на короткие дистанции, чемпионки России-2016 в эстафете 4Х100 метров Екатерины Высоцкой.

— Нужно уточнить, что Дубровина и Высоцкая принимали продукты разных фирм, выступают в диаметрально противоположных дисциплинах легкой атлетики и живут в разных городах, — пояснил «Известиям» Лисин, представляющий также интересы Екатерины Высоцкой. — В данный момент Дубровина временно отстранена от соревнований, ведется расследование. Она полностью открыта для сотрудничества с уполномоченными организациями, и предоставила все затребованные ими документы.

Справка «Известий».

Остарин относится к классу селективных модуляторов андрогенных рецепторов и включен в Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства с января 2008 года. Субстанция отнесена к классу S1 и запрещена к применению и на соревнованиях, и вне их. Действие этого препарата основано на активации андрогенных рецепторов и увеличении экспрессии генов, отвечающих за синтез белка, что увеличивает мышечную массу и силовые показатели.