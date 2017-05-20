Легкоатлетки Чернова и Шармина лишены золотых наград Универсиады-2013

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Ранее обе спортсменки были дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом. Универсиада, прошедшая в июле 2013 года, вошла в сроки, за которые аннулированы результаты легкоатлеток.

Отметим, что золото Шарминой достанется другой российской бегунье — Елене Коробкиной, а награда высшей пробы, завоеванная Черновой, — Лауре Икауниеце из Латвии.