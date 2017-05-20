Легкоатлетки Чернова и Шармина лишены золотых наград Универсиады-2013
Международная федерация студенческого спорта (FISU) лишила российских легкоатлеток Татьяну Чернову (семиборье) и Екатерину Шармину (1500 м) золотых медалей Универсиады-2013 в Казани, сообщает Inside the Games.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее обе спортсменки были дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом. Универсиада, прошедшая в июле 2013 года, вошла в сроки, за которые аннулированы результаты легкоатлеток.
Отметим, что золото Шарминой достанется другой российской бегунье — Елене Коробкиной, а награда высшей пробы, завоеванная Черновой, — Лауре Икауниеце из Латвии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter