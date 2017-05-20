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https://sport.mail.ru/news/athletics/29810777/
20 мая 2017, 18:30 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Легкоатлетки Чернова и Шармина лишены золотых наград Универсиады-2013

Международная федерация студенческого спорта (FISU) лишила российских легкоатлеток Татьяну Чернову (семиборье) и Екатерину Шармину (1500 м) золотых медалей Универсиады-2013 в Казани, сообщает Inside the Games.

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Ранее обе спортсменки были дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом. Универсиада, прошедшая в июле 2013 года, вошла в сроки, за которые аннулированы результаты легкоатлеток.

Отметим, что золото Шарминой достанется другой российской бегунье — Елене Коробкиной, а награда высшей пробы, завоеванная Черновой, — Лауре Икауниеце из Латвии.
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