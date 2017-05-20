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20 мая 2017, 15:34 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

СМИ: тренер олимпийского чемпиона Фара силой заставлял атлетов принимать допинг

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Тренер четырехкратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике британца Мо Фара Альберто Салазар вынуждал спортсменов принимать запрещенные вещества под угрозой разрыва спонсорских контрактов. Об этом сообщает The New York Times.

The New York Times приводит показания бывшего бегуна Датана Риценхейна который начал работать с группой Салазара в 2009 году. Увеличить
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Издание приводит показания бывшего бегуна Датана Риценхейна, который начал работать с группой Салазара в 2009 году. Риценхейн утверждает, что Салазар заставлял спортсменов принимать увеличенные дозы лекарственных средств, подделывая официальные документы и убеждая атлетов, что эта терапия не противоречит антидопинговым правилам. Тем, кто отказывался принимать рекомендованные Салазаром препараты, тренер угрожал разрывом спонсорского контракта.

В группе Салазара, помимо Риценхейна, проходили подготовку серебряный призер Олимпийских игр — 2012 в беге на 10 000 м американец Гален Рапп и Мо Фара. Фара побеждал на Играх 2012 и 2016 годов в беге на 5 000 м и 10 000 м.
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