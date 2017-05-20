СМИ: тренер олимпийского чемпиона Фара силой заставлял атлетов принимать допинг

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Издание приводит показания бывшего бегуна Датана Риценхейна, который начал работать с группой Салазара в 2009 году. Риценхейн утверждает, что Салазар заставлял спортсменов принимать увеличенные дозы лекарственных средств, подделывая официальные документы и убеждая атлетов, что эта терапия не противоречит антидопинговым правилам. Тем, кто отказывался принимать рекомендованные Салазаром препараты, тренер угрожал разрывом спонсорского контракта.

В группе Салазара, помимо Риценхейна, проходили подготовку серебряный призер Олимпийских игр — 2012 в беге на 10 000 м американец Гален Рапп и Мо Фара. Фара побеждал на Играх 2012 и 2016 годов в беге на 5 000 м и 10 000 м.