ВАДА предложит Исинбаевой работу по защите чистых от допинга спортсменов

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В Монреале в четверг прошел совет учредителей ВАДА, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА, однако для полного восстановления необходимо выполнить четыре условия. Одно из них требует, чтобы Исинбаева до 31 мая покинула пост председателя наблюдательного совета РУСАДА.

«Я знаю, что ВАДА видит Елену Исинбаеву в новой для нее роли, и готовы в ближайшее время обсудить с ней в Монреале возможные варианты ее будущего в сфере защиты чистых спортсменов», — сказал Колобков.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового ВАДА на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и ВАДА согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.